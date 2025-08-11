onedio
Lavaboya Sıkışan Karpuzdan Şener Hoca'nın İkonik Pozuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.08.2025 - 19:26

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

İstikrar abidesi!

twitter.com

Yanıt gecikmedi!

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
Zurna ped de denmişti.

twitter.com

👇

twitter.com

Çok değişmiş...

twitter.com

Değerlerini bilemediniz.

twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
BIKER EMPRESS

Sefo o eşofmanı mı giyiyormuş,oha?