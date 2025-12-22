Sokaklarda Yaşamaya Başladı: Bir Dönemin Çocuk Yıldızı Tylor Chase’in Son Durumu Sevenlerini Üzdü

36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, oldukça bakımsız bir halde olduğu ve sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde, kamerayı tutan bir kadının kendisine Disney Channel’da oynayıp oynamadığını sorması üzerine Chase, Nickelodeon yapımı olan Ned’s Declassified dizisinde rol aldığını belirterek kimliğini doğruladı. Oyuncunun içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren bu video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem hayranları hem de eski meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Chase’in yaşadığı dram, dizideki eski rol arkadaşlarını da derinden etkiledi. Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee ve Lindsey Shaw, birlikte sundukları podcast programında arkadaşlarının son halini değerlendirdi. Görüntüleri izlediğinde büyük bir sarsıntı yaşadığını ifade eden Daniel Curtis Lee, durumu korkutucu bulduğunu dile getirdi. Lee, bir insanın en savunmasız anında videoya kaydedilmesine ilk başta öfkelendiğini, ancak sonrasında arkadaşı için elinden bir şey gelmemesi nedeniyle büyük bir çaresizlik hissettiğini vurguladı.

Programda duygusal anlar yaşayan bir diğer isim Devon Werkheiser ise durumu kabullenmenin zorluğuna dikkat çekti. Werkheiser, hayatın sevilen bir insanı bu noktaya sürüklemiş olmasının 'iç parçalayıcı' olduğunu belirterek duyduğu üzüntüyü paylaştı.