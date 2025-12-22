Sokaklarda Yaşamaya Başladı: Bir Dönemin Çocuk Yıldızı Tylor Chase’in Son Durumu Sevenlerini Üzdü
2000’li yılların sevilen dizisi Ned’s Declassified School Survival Guide ile tanınan Tylor Chase’in son hali sevenlerini yasa boğdu. Bir zamanlar ekranların parlayan yüzü olan ünlü oyuncunun, şimdilerde Los Angeles sokaklarında evsiz olarak yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.
Bir dönemin popüler çocuk kanalı Nickelodeon’da yayınlanan "Ned’s Declassified School Survival Guide" dizisiyle şöhreti yakalayan Tylor Chase, Los Angeles sokaklarında evsiz ve zor durumda görüntülendi.
Tylor Chase, Los Angeles sokaklarında evsiz ve zor durumda görüntülendi 👇
