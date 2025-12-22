onedio
Sokaklarda Yaşamaya Başladı: Bir Dönemin Çocuk Yıldızı Tylor Chase'in Son Durumu Sevenlerini Üzdü

Sokaklarda Yaşamaya Başladı: Bir Dönemin Çocuk Yıldızı Tylor Chase’in Son Durumu Sevenlerini Üzdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.12.2025 - 11:18

2000’li yılların sevilen dizisi Ned’s Declassified School Survival Guide ile tanınan Tylor Chase’in son hali sevenlerini yasa boğdu. Bir zamanlar ekranların parlayan yüzü olan ünlü oyuncunun, şimdilerde Los Angeles sokaklarında evsiz olarak yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Bir dönemin popüler çocuk kanalı Nickelodeon’da yayınlanan "Ned’s Declassified School Survival Guide" dizisiyle şöhreti yakalayan Tylor Chase, Los Angeles sokaklarında evsiz ve zor durumda görüntülendi.

Bir dönemin popüler çocuk kanalı Nickelodeon’da yayınlanan "Ned’s Declassified School Survival Guide" dizisiyle şöhreti yakalayan Tylor Chase, Los Angeles sokaklarında evsiz ve zor durumda görüntülendi.

36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, oldukça bakımsız bir halde olduğu ve sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde, kamerayı tutan bir kadının kendisine Disney Channel’da oynayıp oynamadığını sorması üzerine Chase, Nickelodeon yapımı olan Ned’s Declassified dizisinde rol aldığını belirterek kimliğini doğruladı. Oyuncunun içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren bu video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem hayranları hem de eski meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Chase’in yaşadığı dram, dizideki eski rol arkadaşlarını da derinden etkiledi. Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee ve Lindsey Shaw, birlikte sundukları podcast programında arkadaşlarının son halini değerlendirdi. Görüntüleri izlediğinde büyük bir sarsıntı yaşadığını ifade eden Daniel Curtis Lee, durumu korkutucu bulduğunu dile getirdi. Lee, bir insanın en savunmasız anında videoya kaydedilmesine ilk başta öfkelendiğini, ancak sonrasında arkadaşı için elinden bir şey gelmemesi nedeniyle büyük bir çaresizlik hissettiğini vurguladı.

Programda duygusal anlar yaşayan bir diğer isim Devon Werkheiser ise durumu kabullenmenin zorluğuna dikkat çekti. Werkheiser, hayatın sevilen bir insanı bu noktaya sürüklemiş olmasının 'iç parçalayıcı' olduğunu belirterek duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
