ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 19 - 25 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 25 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın Fırsatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici 999 TL
Luzia Merdiven 3+1 649 TL
70x100 cm Dinarsu Post Halı 399 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pasta Malzemeleri👇
Stanley Eksantrik Zımpara Makinesi 2.499 TL
Hoover 9 KG Kurutma Makinesi 14.999 TL
Haftanın Win Ürünleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın