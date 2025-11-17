onedio
ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 19 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.11.2025 - 15:00

ŞOK 19 - 25 Kasım 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 25 Kasım 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

👇

Süpermarket ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimleri burada.

Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici 999 TL

Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici 999 TL

  • 20V Akülü Vidalama Çantalı Set 999 TL 

  • Dekupaj Testere 749 TL 

  • Avuç Taşlama 749 TL 

  • Darbeli Matkap 749 TL 

  • Katlanabilir Şarjlı Vidalama 349 TL 

  • Silikon Tabancası 149 TL 

  • Lehim Havya Seti 229 TL 

  • Şarjlı Hassas Tornavida 699 TL 

  • Şarjlı Polisaj Makinesi 699 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimleri burada.

Luzia Merdiven 3+1 649 TL

Luzia Merdiven 3+1 649 TL

  • Elektrik İzolasyon Bandı 19,95 TL 

  • Duct Tape Tamir Bandı 29,95 TL 

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 29,95 TL 

  • Çift Taraflı Bez Halı Bandı 34,95 TL 

  • Merdiven Kaydırmazlık Bandı 50 TL 

  • Kapı Altı İzolasyon Bandı 75 TL 

  • Merdiven Su Bariyeri 100 TL 

  • Pas Sökücü 50 TL 

  • Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı 59,95 TL 

  • Takım Çantası 19' 349 TL 

  • Çift Organizer 229 TL 

  • 3 Fonksiyonlu Fonksiyonel Batarya Ucu 59,95 TL 

  • 4 Fonksiyonlu Fonksiyonel Batarya Ucu 149 TL 

  • 5 Fonksiyonlu Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 179 TL 

  • Masajlı Duş Başlığı Seti 159 TL 

  • Duş Başlığı Seti 159 TL 

  • Nilson Tekli Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL 

  • Selene Füme Desen Anahtar 50 TL 

  • Selene Füme Desen Topraklı Priz 50 TL 

  • Selene Füme Desen Komütatör 50 TL 

  • Selene Beyaz Anahtar 50 TL 

  • Selene Beyaz Topraklı Priz 50 TL 

  • Selene Beyaz Komütatör 50 TL 

  • 3'lü Grop Priz + Golyad Set 275 TL

70x100 cm Dinarsu Post Halı 399 TL

70x100 cm Dinarsu Post Halı 399 TL

  • Dinarsu Bubble Kırlent Kılıfı 149 TL 

  • Dinarsu Wellsoft Bebek Battaniyesi 219 TL 

  • Sarar Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 349 TL 

  • Sarar Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 299 TL 

  • Sarar Tek Kişilik  Mikrofiber Yorgan 379 TL 

  • Sarar Çift Kişilik  Mikrofiber Yorgan 429 TL 

  • Wellsoft Bebek Battaniyesi 179 TL 

  • Renk Değiştiren Borosilikat Cam Kulplu Bardak 59,95 TL 

  • Bambu Kapaklı Pipetli Borosilikat Cam Mug 199 TL 

  • Çocuk Ev Botu 189 TL 

  • Çocuk Figürlü Panduf 189 TL 

  • Visco Dolgulu Yastık 229 TL 

  • Silikon Micro Yastık 109 TL 

  • Dienni 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL 

  • Katlanabilir Masa 449 TL 

  • Cam Kokusuz Küllük 50 TL 

  • Kristal Kitap Şekilli Vazo 75 TL 

  • Ahşap Ayaklı Şeffaf Organizer 169 TL

Pasta Malzemeleri👇

Pasta Malzemeleri👇

Stanley Eksantrik Zımpara Makinesi 2.499 TL

Stanley Eksantrik Zımpara Makinesi 2.499 TL

  • Elektrikli Zımba ve Çivi Tabancası 1.999 TL

  • Sıcak Hava Tabancası 1.399 TL

  • Black Decker Avuç Taşlama Makinesi 1.499 TL

  • Black Decker Hobi Serisi Şarjlı Silikon Tabancası 1.749 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan Efsane Kasım indirimleri burada.

Hoover 9 KG Kurutma Makinesi 14.999 TL

Hoover 9 KG Kurutma Makinesi 14.999 TL

  • Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.299 TL

  • Hoover 8 Programlı Wi-Fi Bulaşık Makinesi 14.899 TL

  • Hoover 10 kg Kurutma Makinesi 15.799 TL

  • Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 24.999 TL

Efsane Kasım'a özel seçili kurutma makinelerinde sepette %5 net indirim fırsatına buradan göz atmayı unutmayın.

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

