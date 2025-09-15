onedio
ŞOK'a Yapı Market Ürünleri Geliyor! 17 Eylül 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
15.09.2025 - 14:26

ŞOK 17 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 17 Eylül - 23 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

Polisan Quartz Tavan Boyası 499 TL

  • Polisan Quartz İç Cephe Boyası Kumsal Beji/ Marjinal Gri 399 TL

  • 400 ml Sprey Boya Altın / Gümüş 75 TL 

  • 200 ml Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 50 TL  

  • 200 ml Sprey Vernik 39,95 TL

  • 400 ml Sprey Boya Siyah / Beyaz 69 TL 

  • Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı 59,95 TL 

  • 4+1 Luiza Merdiven 799 TL 

  • 16' Takım Çantası 199 TL 

  • 2 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 29,95 TL 

  • 2,5 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 34,95 TL 

  • 3 numara Plastik Saplı Kestirme Fırça 39,95 TL 

  • 20 cm Saplı Rulo 79,95 TL 

  • 10 cm Saplı Rulo 39,95 TL

  • 18 Bölmeli Mega Organizer 149 TL 

  • Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 169 TL 

  • Duş Başlığı Seti 75 TL 

  • Tornavida Seti 4+1 149 TL 

  • Masajlı Duş Başlığı Seti 149 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 2 Fonksiyonlu 75 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 3 Fonksiyonlu 59,95 TL 

  • Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 199 TL 

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı 25 TL 

  • Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL 

  • Çift Taraflı Bez Halı Bandı 29,95 TL

Barbie Prenses Bebekler 249 TL

  • Müzikli ve Işıklı Çamaşır Makinesi 249 TL

  • Işıklı ve Su Hazneli Blender 149 TL

  • Sesli ve ışıklı Elektrikli Süpürge 299 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Asperox Sparx 40'lı 199 TL

Haftanın Win Ürünleri

Kübra Bürümlü
