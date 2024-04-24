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ŞOK'a Salıncak Geliyor! 27 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Salıncak Geliyor! 27 Nisan 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
24.04.2024 - 11:49

ŞOK 27 Nisan 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Nisan 2024 - 30 Nisan 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL

Slazenger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL

  • Slazenger Erkek T-Shirt 199 TL 

  • Slazenger Modal Kumaş Erkek T-Shirt 229 TL 

  • Slazenger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL

  • Egzersiz Matı 149 TL 

  • Slazenger Egzersiz Tekerliği 119 TL 

  • 65 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 199 TL 

  • 3'lü Slazenger Pilates Bant 79,95 TL 

  • Slazenger Çelik Atlama İpi 69,95 TL

  • 20 cm Cosfer Pilates / Yoga Topu 49,95 TL 

  • 3'lü Slazenger Pilates Mini Loop Bant 59,95 TL 

  • 3'lü Cosfer Pilates Bandı 69,95 TL

Fitness ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL

Mandella Latte Oturma Grubu Seti 6.299 TL

  • Mandella Hooka Rattan Oturma Grubu 10.499 TL

  • Mandella Masa Takımı 4 Kişilik 3.799 TL

  • Madella Galaxy Tek Kişilik Metal Salıncak 5.699 TL

  • Mandella Elit Rattan Maya 4 Kişilik 3.899 TL

  • Mandella Royal Rattan Salıncak 6.399 TL

  • Mandella Zeugma Koltuk Takımı 6 Kişilik 4.299 TL 

  • Mandella Kids Kahverengi 5.599 TL

  • Mandella Masa Takımı 6 Kişilik 4.499 TL

Sizin için indirimli bahçe ve balkon takımlarını buraya bıraktım.

Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL

Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.990 TL

  • Slazenger Riverside Manyetik Dirençli Egzersiz Küreği 11.790 TL

  • Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 10.990 TL

  • Fox Oturaklı Manyetik Eliptik Bisiklet 7.990 TL

  • Fox Bisiklet 2.990 TL

  • Fox Mini Bike 1.290 TL

  • Fox Target 905 Masajlı Koşu Bandı 12.790 TL

  • R50 Kürek 4.890 TL

  • Fox X2 Air Bike 6.690 TL

İndirimli fitness kondisyon ürünlerini sizin için buraya bıraktım. Göz atmayı unutmayın!

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