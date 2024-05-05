Demet Evgar Bahar'da Sırılsıklam Olduğu Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı!

Kısa sürede fenomen haline gelen Bahar'da güçlü senaryonun yanı sıra oyuncular ve yönetmen başarısı da çok konuşuluyor. Pek çok sahnesi gündem olan diziden yayınlanan kamera arkaları da en az dizi kadar seviliyor. Daha önce Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği anın görüntüleri yayınlanan dizide bu kez de Bahar'ın o andan sonra neler yaşadığının kamera arkası yayınlandı.