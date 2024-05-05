Demet Evgar Bahar'da Sırılsıklam Olduğu Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı!
Demet Evgar Bahar'da Sırılsıklam Olduğu Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı!
Kısa sürede fenomen haline gelen Bahar'da güçlü senaryonun yanı sıra oyuncular ve yönetmen başarısı da çok konuşuluyor. Pek çok sahnesi gündem olan diziden yayınlanan kamera arkaları da en az dizi kadar seviliyor. Daha önce Bahar'ın aldatıldığını öğrendiği anın görüntüleri yayınlanan dizide bu kez de Bahar'ın o andan sonra neler yaşadığının kamera arkası yayınlandı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, sezon finaline sayılı haftalar kala seyir zevkini yükseltmeye devam ediyor.
Bahar'ın gittikçe güçlenirken Timur ve Rengin ihanetini öğrenmesiyle birlikte yıkılışına şahit olduğumuz bu günlerde yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un muhteşem başarısına da tanık oluyoruz.
Dizide oyuncuların başarısı kadar yönetmenin çekim teknikleri de çok konuşuluyor. Daha önce yayınlanan kamera arkası görüntülerle büyük takdir toplayan yönetmen ve oyuncu ekibinden yeni bir kamera arkası görüntüsü daha geldi!
Bahar'ın "kalbine bıçak saplanmış" gibi hissettiği anlara dair görüntüler kısa sürede viral oldu.
Bu kez Bahar'ın sırılsıklam olduğu sahnenin arka planında yaşananları Demet Evgar, Büyük Ev Ablukada grubundan "Çıldırmicam" şarkısıyla paylaştı.
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