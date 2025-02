Sizin İlişkinizde Aşk Eksik mi?

Sizin ilişkinizde aşk, adeta bir aşırılığa dönüşmüş durumda. Gözlerinizi birbirinizden alamıyor, birbirinizin sesini duymadan bir gün bile geçiremiyorsunuz. Her an, her saniye birbirinizi düşünüyor, birbirinizi özlüyorsunuz. Bu durum, bazılarına göre korkutucu olsa da sizin için oldukça normal. Çünkü siz, aşkı tam anlamıyla yaşayan ve hisseden nadir çiftlerden birisiniz. Birbirinize olan bu yoğun ilginiz ve aşkınız, çevrenizdekiler tarafından da fark ediliyor. Arkadaşlarınız, aileniz hatta tanıdığınız herkes, sizin bu aşkınızı gözlemleyip hayranlıkla izliyor. Sizinle aynı ortamda bulunan herkes, bu aşkın enerjisini hissedebiliyor. Aşkınızın bu kadar yoğun olması, ilişkinizin de sağlam bir temel üzerine kurulmasını sağlıyor. Çünkü aşk, bir ilişkide her şeyden önemli. Sizin ilişkinizde ise aşk, her şeyden çok daha fazlası. Aşk, sizin ilişkinizin temeli, duvarları, çatısı... Kısacası, sizin ilişkinizin her şeyi.