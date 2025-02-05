Sizin İlişkinizde Aşk Eksik mi?
Sizin İlişkinizde Aşk Eksik mi?
Belki de sürekli olarak bir şeylerin yanlış gittiğini hissediyorsunuz, ama ne olduğunu tam olarak bilemiyorsunuz. İşte bu durum, aşkın eksikliğinin belirtisi olabilir. Aşk, bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Bir ilişkiyi diğerlerinden ayıran, ona özel bir anlam katan şey aşktır. Aşk, bir ilişkinin can damarıdır ve bir ilişki, aşk olmadan sürdürülemez. Aşk, bir ilişkide olmazsa olmazdır ve aşkın eksikliği, bir ilişkinin sonunu getirebilir.
Sizin İlişkinizde Aşk Eksik mi?
Haydiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinle ne sıklıkla romantik anlar yaşıyorsun?
4. Birbirinizle ne kadar derin sohbetler yapabiliyorsunuz?
5. Sevgilinin seni sevdiğini hissettiren şeyler neler?
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6. Birbirinizin ihtiyaçlarına duyarlılık seviyeniz nedir?
7. Birlikte gelecekle ilgili planlar yapıyor musunuz?
8. Son olarak ondan hiç ayrılmayı düşündün mü?
Sizin ilişkinizde aşk eksik!
Sizin ilişkinizde aşk çok fazla!
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Test
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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