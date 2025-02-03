Hayatımızın farklı dönemlerinde, yaşadığımız deneyimler, karşılaştığımız insanlar ve aldığımız dersler bize şekil verir. Ancak burçlar da kişiliğimiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Astroloji, bir kişinin doğum anındaki gezegen konumlarının, o kişinin kişilik özellikleri ve hayatındaki olaylar üzerinde belirli bir etkisi olduğunu öne sürer. Peki, zamanla değişen hayat şartları ve tecrübeler, burcumuza göre bizi nasıl dönüştürür?

Burcuna Göre Sen Ne Kadar Değiştin?

Haydiii!