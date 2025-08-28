Sirkadiyen Ritim Nedir? Tıp Terimleri Kılavuzuna Göre “Sirkadiyen” Ne Anlama Geliyor?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan bölümde yarışmacıya yöneltilen “Canlı organizmalarda yaklaşık 24 saatlik periyotlarla tekrarlanan biyolojik süreçlerin düzenli döngüsünü ifade eden ‘sirkadiyen ritim’ ifadesindeki ‘sirkadiyen’ tıp terimleri kılavuzuna göre ne demektir?” sorusu ilgi çekti. Yarışmayı takip eden izleyiciler doğru yanıtı öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

İşte 300 bin TL değerindeki zorlu sorunun cevabı…