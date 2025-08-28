Sirkadiyen Ritim Nedir? Tıp Terimleri Kılavuzuna Göre “Sirkadiyen” Ne Anlama Geliyor?
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan bölümde yarışmacıya yöneltilen “Canlı organizmalarda yaklaşık 24 saatlik periyotlarla tekrarlanan biyolojik süreçlerin düzenli döngüsünü ifade eden ‘sirkadiyen ritim’ ifadesindeki ‘sirkadiyen’ tıp terimleri kılavuzuna göre ne demektir?” sorusu ilgi çekti. Yarışmayı takip eden izleyiciler doğru yanıtı öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.
İşte 300 bin TL değerindeki zorlu sorunun cevabı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı organizmalarda yaklaşık 24 saatlik periyotlarla tekrarlanan biyolojik süreçlerin düzenli döngüsünü ifade eden "sirkadiyen ritim"deki "sirkadiyen" tıp terimleri kılavuzuna göre ne demektir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın