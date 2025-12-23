onedio
Şile Belediyesi'ne İkinci Dalga Operasyon: 23 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
23.12.2025 - 08:45 Son Güncelleme: 23.12.2025 - 09:14

Şile Belediyesine yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti, 23 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesine yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

