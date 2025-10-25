Sıkıcılaşmamak Lazım! Romantik İlişkiler İçin Etkinlik Rehberi

Bir bütçe belirleyin ama fazla olmaması lazım. Ardından birlikte alışverişe çıkın ve birbiriniz için hediye alın. İlla çok sevdiği bir eşya olmasına gerek yok çünkü bazen küçük bir defter, komik bir kupa ya da anlamsız bir oyuncak bile çok büyük mutluluk yaratır. Burada önemli olan hediyenin maddi değeri değil, arkasında yatan düşünce ve eğlence!