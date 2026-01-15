onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sigara Yasağı Genişliyor: Tüm İşletme Sahiplerini İlgilendiriyor!

Sigara Yasağı Genişliyor: Tüm İşletme Sahiplerini İlgilendiriyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 11:59

Sağlık Bakanlığı, ülkemizde uygulanan 'Dumansız Hava Sahası' için yeniden harekete geçti. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 16'ya kadar düşmesiyle, yeni bir düzenleme kararı alındı. Yeni düzenlemeye göre, çok yakında sigara içilebilen alanlar da dumansız hava sahasına dönüştürülecek. 

Sigara yasağı genişletilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sigara yasağında kapsam genişletiliyor.

Sigara yasağında kapsam genişletiliyor.

Türkiye'de sigaraya başlama yaş ortalamasının 16'ya kadar düşmesiyle Sağlık Bakanlığı yeni bir çalışma hazırladı. Tütün kullanımı yaşının bu kadar düşmesi nedeniyle Bakanlık sigara kullanılan alanlarda düzenleme yapmaya karar verdi.

TBMM'nin gündemine kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin gelmesi bekleniyor. Çalışmanın konusu ise yarı açık alanlara uygulanması planlanan sigara yasağı olarak biliniyor.

Birçok işletmede 'kış bahçesi' ya da 'üstü açılır kapanır tenteler' bulunuyor. Şu anda sigara içilebilen bu alanlarda, siga kullanımının yasaklanması planlanıyor. Eğer plan uygulamaya geçerse, mekanların yeniden düzenlemesi gerekecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirtmişti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirtmişti.

Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını belirtmişti.

Sigara kullanımına yönelik çalışma yaptıklarına açıklayan Kemal Memişoğlu, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz.” demişti.

Türkiye'de 2008 yılında 5727 sayılı Kanun ile evler hariç tüm kapalı alanlarda tütün mamullerinin tüketimi yasaklanmıştı. 2009 yılı Temmuz ayında tam olarak yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava sahasına giren 3. Avrupa ülkesi olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
10
6
5
4
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın