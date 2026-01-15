Sigara Yasağı Genişliyor: Tüm İşletme Sahiplerini İlgilendiriyor!

Türkiye'de sigaraya başlama yaş ortalamasının 16'ya kadar düşmesiyle Sağlık Bakanlığı yeni bir çalışma hazırladı. Tütün kullanımı yaşının bu kadar düşmesi nedeniyle Bakanlık sigara kullanılan alanlarda düzenleme yapmaya karar verdi.

TBMM'nin gündemine kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin gelmesi bekleniyor. Çalışmanın konusu ise yarı açık alanlara uygulanması planlanan sigara yasağı olarak biliniyor.

Birçok işletmede 'kış bahçesi' ya da 'üstü açılır kapanır tenteler' bulunuyor. Şu anda sigara içilebilen bu alanlarda, siga kullanımının yasaklanması planlanıyor. Eğer plan uygulamaya geçerse, mekanların yeniden düzenlemesi gerekecek.