Sigara Yasağı Genişliyor: Tüm İşletme Sahiplerini İlgilendiriyor!
Sağlık Bakanlığı, ülkemizde uygulanan 'Dumansız Hava Sahası' için yeniden harekete geçti. Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 16'ya kadar düşmesiyle, yeni bir düzenleme kararı alındı. Yeni düzenlemeye göre, çok yakında sigara içilebilen alanlar da dumansız hava sahasına dönüştürülecek.
Sigara yasağı genişletilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sigara yasağında kapsam genişletiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirtmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın