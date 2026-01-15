İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Yapılması Kararı Resmi Gazete’de Yer Alarak Yürürlüğe Girdi
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2026’da da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına karar verildi. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak karar ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yapılacak kömür yardımının şartları belirlendi.
Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.
Kömür yardımını amacı dışında kullananlar takip edilecek.
