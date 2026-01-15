onedio
İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Yapılması Kararı Resmi Gazete'de Yer Alarak Yürürlüğe Girdi

İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı Yapılması Kararı Resmi Gazete’de Yer Alarak Yürürlüğe Girdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.01.2026 - 11:36

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2026’da da ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılmasına karar verildi. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak karar ile birlikte ihtiyaç sahiplerine yapılacak kömür yardımının şartları belirlendi.

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre il-ilçe bazında hane başı kömür miktarları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Vakıfların yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirme yetkisi de Bakanlıkta olacak.

Yardımdan faydalanacak haneler, ilgili kanun uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflar tarafından muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanacak.

Kömür yardımını amacı dışında kullananlar takip edilecek.

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün amacı dışında kullanıldığının tespiti durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri, vakıflarca yeniden gözden geçirilecek.

Vakıflara yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programı dâhilinde gerçekleştirilecek.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçe içinde dağıtım organizasyonu vakıflara ait olacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
T.C. Mehmet

akp iktidarda kalmak için her şeyi yapar. Cumhuriyet Halk Partisi bunu başarıyla yürütüyor zaten. fakat çakma taklitçi akp Atatürk'ün partisinin her projesin... Devamını Gör