Sezgilerin mi Korkuların mı Seni Yönlendiriyor?
Hayatın her alanında kararlar veririz. Kimi zaman bu kararlar küçük ve basit olurken, kimi zaman ise hayatımızı derinden etkileyen büyük kararlar olabilir. Peki, bu kararları verirken bizi yönlendiren şey ne? Sezgilerimiz mi, yoksa korkularımız mı? İşte bu sorunun yanıtını arıyoruz. Sezgiler, içimizden gelen bir his, bir bilgelik olarak tanımlanabilir. Bazen hiçbir mantıklı açıklaması olmadan, bir şeyin doğru olduğunu hissederiz. Bu hissiyat, genellikle bizi doğru yöne yönlendirir. Ancak, korkularımız da kararlarımız üzerinde oldukça etkili olabilir. Korkularımız, genellikle risklerden, belirsizliklerden veya olumsuz sonuçlardan kaçınmak için bizi belirli bir yöne sürükler.
Sezgilerin mi Korkuların mı Seni Yönlendiriyor?
Haydiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Yapmak istediğin bir şey için cesaret toplamakta zorlandığında ne yaparsın?
4. Birisi seni eleştirirse nasıl hissedersin?
5. Yeni bir fırsat karşısında nasıl hissedersin?
6. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar risk alırsın?
7. Bir karar verirken çevrendeki insanlar ne kadar etkili olur?
8. Geleceğini çok iyi yerlerde görüyor musun?
9. Hayatında büyük bir değişiklik yapma kararı alırken nasıl hissedersin?
10. Son olarak insanlarla kolay iletişim kurar mısın?
Seni sezgilerin yönetiyor!
Seni korkuların yönetiyor!
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