Sevgilinle Sonbaharda Yapman Gereken Aktivite Ne?

Elif Nur Çamurcu
27.10.2025 - 22:01

Artık sonbahar geldi! Kahve kokuları, sararmış yapraklar ve nostalji... Sevdiğiniz kişiler ile romantik anlar yaşayabileceğiniz harika bir mevsim. Herkesin aşkı yaşayış tarzı farklıdır. Bazıları sakinliği severken bazıları kendilerini maceraya atar. 

Bu test ile birlikte ilişkinin nasıl olduğunu çözebilirsin. Böylece sonbahar ayına yakışacak hangi romantik aktiviteyi partnerin ile yapman gerektiğini bulabilirsin!

1. Başlamadan önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. O zaman başlayalım! Sonbahar senin için ne demek?

3. Peki, hem senin hem de partnerinin boş bir günü... Ne yaparak değerlendirirsiniz?

4. Şimdi ilişkine odaklanmanı istiyorum. Hangi enerji daha baskın?

5. Çok güzel yağmur yağıyor! Partnerin ile böyle bir günde ne yaparsınız?

6. Aşk herkese göre farklı bir anlama gelir. Sence aşk nedir?

7. Sonbaharın modasını anlat bakalım!

8. Partnerin ile önemli bir karar alacaksın. Nasıl alırsınız?

Sessiz bir kafede kahve içmelisiniz!

Senin için aşk demek derinlik demek... Gürültüden uzak durmayı seviyorsunuz. Doğallığı seven bir ruhunuz var. Bu yüzden birlikte vakit geçirirken dış dünyadan soyutlanmak istiyorsunuz. Sonbaharda bir kafeye giderek yeni kavrulmuş kahve kokularının arasında uzun uzun sohbet edebilirsiniz. Kelimelere gerek kalmadan sessizlik içerisinde de anlaşabilirsiniz. Hayatın hızlı akışına kapılmadan kendi zamanınızı yaratıyorsunuz. Bu duygusal an hem bağınızı güçlü hale getirir hem de sakinleştiğiniz ve huzur bulduğunuz bir ritüel haline gelebilir. Sade ve anlamlı bir aşkınız var!

Temiz havada yürüyüş yapmalısınız!

Tam bir sonbahar çiftisiniz... El ele tutuşarak yürümek size göre. Enerjinize baktığımızda sıcaklık, samimiyet ve içtenlik görüyoruz. Romantik anlar oluşturmak için büyük jestlere gerek duymuyorsunuz. Sade ve tatlı bir yürüyüş size yetiyor. Beraber gülerek fotoğraf çekilmek, yağmur altında dans etmek ve sıcak çikolatanızdan yudumlamak... İlişkinizi başka boyuta taşıyan anlar olabilir. Bu yüzden yürüyüşler sizin için sadece gezmek değil; geleceğe adım atmak. Sıcacık bir içecek gibi içinizi ısıtacak bu anı sonbaharda yaşamalısınız!

Kaçamak bir seyahate gitmelisiniz!

Hem senin hem de partnerinin enerjisinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Rutinler sizi boğar. Bu yüzden yeni yerler görmek, yemekler tatmak ve sokaklarda dolanmak sizin için çok önemli. Sonbaharda yapılacak en güzel şeylerden biri! Arabaya atlayarak küçük bir kasabaya gidebilirsiniz. Termoslarınıza kahvenizi alabilir, arabadayken rüzgarın tadını çıkarabilir, sararan yaprakların manzarasını uzun uzun izleyebilirsiniz. Birlikte kahkaha atabileceğiniz anlar olur. Sizin aşkınız durgun olmayan bir nehir. Sürekli olarak yenileniyor!

Film maratonuna başlamalısınız!

Konfor, güven ve samimiyet... Bunlar ilişkinizi tanımlayan kavramlar! Sizin için en güzel yer dışarısı değil, birbirinizin yanı. Mum ışığında, atıştırmalıklarınız hazır bir şekilde film izlemek tam size göre. Sessiz bir ilişkiniz olsa da güçlü bir huzura sahipsiniz. Bu da dış dünyaya kendinizi kapatarak birbirinize odaklanmanızdan kaynaklanıyor. Bu sonbaharda birlikte izleyebileceğiniz filmleri seçebilirsiniz. Sonra sarılarak ve tatlı bir ambiyans oluşturarak izleyebilirsiniz! Sizin aşkınız tam bir şömine! Huzur ve sıcaklık veren bir yanı var.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
