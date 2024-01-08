Sevgiline Bir Şarkı Yazacak Olsan Adı Ne Olurdu?

Aşk sarmış her bir yanınızı, bunu şarkılarla anlatmak gerek! Eğer sevgiline bir şarkı yazacak olsaydın gitar sololarının ağır bastığı, nakaratta piyanonun o iç gıdıklayıcı sesini duyduğumuz ve aşk dolu bir şarkı olurdu ve adını da kesinlikle 'Bir Büyük Sevgi' koyardın!

'Sol yanımın en güzel köşesi

Seni gözümden bir kez görsen keşke

Senin adın, yarim

Senin adın bir büyük sevgi!'