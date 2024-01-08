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Sevgiline Bir Şarkı Yazacak Olsan Adı Ne Olurdu?

etiket Sevgiline Bir Şarkı Yazacak Olsan Adı Ne Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 22:01

Yine harika bir test ile karşınızdayız! Partnerimize şarkı söylemek, ona şarkı armağan etmek ve hatta beraber şarkı söylemek çok keyifli. Peki partnerine bir şarkı yazsaydın nasıl bir isim koyardın? Biz senin yerine şarkı ismi seçeceğiz! 🎶

Merak ediyorsan seni şöyle alalım. 👇👇

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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Partnerinle ilk karşılaşmanızı hatırlıyor musun? Onu ilk nerede gördün?

3. İlişkinizde yaşadığın en anlamlı an neydi?

4. Peki hiç komik bir an yaşadınız mı?

5. Haha! 🤪 Devam edelim o halde. Birlikteliğinizin üstünden ne kadar zaman geçti?

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6. Peki bu süreç içerisinde neler değişti?

7. Partnerinle müzik zevkleriniz uyuşuyor mu diye sorsak?

8. Son soruya geldik! İlişkinizin en güçlü yönünü seçebilir misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

"Bir Büyük Sevgi!"

Aşk sarmış her bir yanınızı, bunu şarkılarla anlatmak gerek! Eğer sevgiline bir şarkı yazacak olsaydın gitar sololarının ağır bastığı, nakaratta piyanonun o iç gıdıklayıcı sesini duyduğumuz ve aşk dolu bir şarkı olurdu ve adını da kesinlikle 'Bir Büyük Sevgi' koyardın!

'Sol yanımın en güzel köşesi

Seni gözümden bir kez görsen keşke

Senin adın, yarim

Senin adın bir büyük sevgi!'

"Aşk İçin Saygı Duruşu!"

Sen sevgini, aşkını, tutkunu ve bütüüün duygularını şarkılarla ifade etmeyi seven birisin. Partnerin de sana şarkı armağan ediyor ama bu konuda sana yaklaşamıyor bile. Her an ona sevgi dolu şarkılar atıp, 'Bu benden sana gelsin' diyorsun. Bu yüzden sen keman ezgilerinin hakim olduğu, slow ve aşk dolu bir şarkı yazardın ve adı 'Aşk İçin Saygı Duruşu' olurdu!

'Seni gören biri

Susup seni seyretmeli

Bu güzellik için sevgilim

Bu aşk için saygı duruşu!'

"Aç Kollarını!"

Görünüşe göre temas bağımlısı birisin. Senin sevme şekillerinden biri de sevdiğine dokunmak, eliyle oynamak ve yüzüne dokunmak gibi. Sevgiline yazacağın şarkı da bununla ilgili olmalıydı zaten!

'Aç kollarını, sana

Sana geliyorum

Bilsen nasıl sana

Sana nasıl hasretleniyorum...'

"Yaz Çiçeği!"

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda, partnerinle aranda çok güçlü bir bağ var. Bu bağ günden güne güçleniyor ve ikiniz de birbirinize karşı koyamıyorsunuz. Sevginiz birbirinizi kışın ortasında bile ısıtmaya yetiyor diyebiliriz. Yazacağın şarkı da mutlaka iç ısıtan bir şarkı olmalıydı, adı da Yaz Çiçeği olurdu!

'Güneş kavurur tenimizi

Aşkımızla

Senle doğar güneşim

Çiçeğim, yaz esintim,

Sen benim yaz çiçeğimsin!'

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