Sevgiline Bir Şarkı Yazacak Olsan Adı Ne Olurdu?
Sevgiline Bir Şarkı Yazacak Olsan Adı Ne Olurdu?
Yine harika bir test ile karşınızdayız! Partnerimize şarkı söylemek, ona şarkı armağan etmek ve hatta beraber şarkı söylemek çok keyifli. Peki partnerine bir şarkı yazsaydın nasıl bir isim koyardın? Biz senin yerine şarkı ismi seçeceğiz! 🎶
Merak ediyorsan seni şöyle alalım. 👇👇
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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
2. Partnerinle ilk karşılaşmanızı hatırlıyor musun? Onu ilk nerede gördün?
3. İlişkinizde yaşadığın en anlamlı an neydi?
4. Peki hiç komik bir an yaşadınız mı?
5. Haha! 🤪 Devam edelim o halde. Birlikteliğinizin üstünden ne kadar zaman geçti?
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6. Peki bu süreç içerisinde neler değişti?
7. Partnerinle müzik zevkleriniz uyuşuyor mu diye sorsak?
8. Son soruya geldik! İlişkinizin en güçlü yönünü seçebilir misin?
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