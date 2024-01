Sevgiline Bir Şarkı Yazacak Olsan Adı Ne Olurdu?

Sen sevgini, aşkını, tutkunu ve bütüüün duygularını şarkılarla ifade etmeyi seven birisin. Partnerin de sana şarkı armağan ediyor ama bu konuda sana yaklaşamıyor bile. Her an ona sevgi dolu şarkılar atıp, 'Bu benden sana gelsin' diyorsun. Bu yüzden sen keman ezgilerinin hakim olduğu, slow ve aşk dolu bir şarkı yazardın ve adı 'Aşk İçin Saygı Duruşu' olurdu!

'Seni gören biri

Susup seni seyretmeli

Bu güzellik için sevgilim

Bu aşk için saygı duruşu!'