HPV Hakkında Çoğumuzun Doğru Sandığı 11 Yanlış

HPV aşısı, cinsel hayatı aktif olan kişiler dahil, tüm erkek ve kadınlara yapılabilir. En etkili olduğu dönem ergenlik dönemi olsa da 26 yaşını geçmiş kişilerin de bilinçli bir şekilde hemen aşı olması tavsiye edilmektedir. Aşının cinsel birliktelik öncesi ile ilgili kanıtlanmış bir etkisi yoktur.