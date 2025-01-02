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HPV Hakkında Çoğumuzun Doğru Sandığı 11 Yanlış

etiket HPV Hakkında Çoğumuzun Doğru Sandığı 11 Yanlış

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 23:01

HPV yani bir diğer ismiyle Human Papilloma Virüs'ü hakkında doğru sandığımız o kadar çok yanlış var ki.. Gelin bu içerikte hayati önem taşıyan HPV hakkında doğru sandığımız o yanlışları ve gerçek doğruları öğrenelim!

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1. "Sadece kadınlarda olur."

1. "Sadece kadınlarda olur."

Hayır, HPV  hem kadınları hem de erkekleri etkiler. Erkeklerde genital siğillere ve bazı kanser türlerine örneğin penis, anüs, boğaz kanserine neden olabilir. Aşı ve kontrolleri hem kadınların hem de erkeklerin yaptırması bu aşamada oldukça büyük bir önem taşır.

2. "HPV sadece cinsel ilişkiyle aktarılır."

2. "HPV sadece cinsel ilişkiyle aktarılır."

Her ne kadar HPV genellikle cinsel ilişki sırasında aktarılsa da, bazı HPV türleri cilt teması yoluyla da aktarılabilir. Yine de cinsel ilişki sırasında korunmak oldukça önemlidir, bu yüzden ihmal etmeye gelmez. Bu yüzden her açıdan düzenli test ve kontrol yaptırmayı ihmal etmemelisiniz.

3. "HPV aktarıldıysa belirti gösterir."

3. "HPV aktarıldıysa belirti gösterir."

Hayır, HPV kendi içinde de farklı kollara ayrılmaktadır. Her HPV aynı belirtileri göstermez, bazıları ciltte siğil yaparken bazıları göz ile görülmeyebilir. Bu yüzden düzenli olarak HPV testi yaptırmak önemli ve gereklidir.

4. "26 yaşından sonra aşı olunsa da işe yaramaz."

4. "26 yaşından sonra aşı olunsa da işe yaramaz."

HPV aşısının en etkili olduğu dönem ergenlik dönemi olsa da yaş konusunda keskin bir sınır yoktur. 26 yaşını geçtikten sonra aşının etki gücü düşse de yine de koruma sağlamaktadır. Bu yüzden yaşınız kaç olursa olsun doktorunuza danışarak aşı olabilirsiniz.

5. "Sadece rahim ağzı kanserine neden olur."

5. "Sadece rahim ağzı kanserine neden olur."

HPV'nin sadece rahim ağzı kanserine sebep olduğu algısı çok yaygın olsa da yanlıştır. HPV, rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni olmakla birlikte, genital siğiller, anüs, penis, boğaz ve diğer bazı kanser türlerine de neden olabilir.

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6. "HPV aşısı cinsel birliktelikten önce yapılmalıdır."

6. "HPV aşısı cinsel birliktelikten önce yapılmalıdır."

HPV aşısı, cinsel hayatı aktif olan kişiler dahil, tüm erkek ve kadınlara yapılabilir. En etkili olduğu dönem ergenlik dönemi olsa da 26 yaşını geçmiş kişilerin de bilinçli bir şekilde hemen aşı olması tavsiye edilmektedir. Aşının cinsel birliktelik öncesi ile ilgili kanıtlanmış bir etkisi yoktur.

7. "Bir kere aktarıldıktan sonra bir daha aktarılmaz."

7. "Bir kere aktarıldıktan sonra bir daha aktarılmaz."

En büyük yanlışlardan biri de bir kere aktarılıp iyileştikten sonra HPV'nin tekrar etmeyeceğini düşünmektir. HPV'nin farklı türleri veya aynı türü yeniden tekrar edebilir. Bunun için kendinizi korumanız, düzenli kontrol yaptırmanız ve aşı olmanız gerekmektedir.

8. "Aşı olduktan sonra istediğin gibi cinsel birliktelik yaşayabilirsin."

8. "Aşı olduktan sonra istediğin gibi cinsel birliktelik yaşayabilirsin."

HPV aşısı, diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaz. HPV türlerine karşı bir koruma sağlar fakat bunun için de %100 bir güvence vermez. Bu yüzden güvenli cinsel ilişki ve düzenli kontrolleri aksatmamak oldukça önemlidir.

9. "HPV aktarıldıktan sonra başka bir önlem almaya gerek yoktur."

9. "HPV aktarıldıktan sonra başka bir önlem almaya gerek yoktur."

HPV aktarıldıktan sonra düzenli olarak jinekolojik muayene ve Pap smear testi yaptırmak önemlidir. Aktarılıp iyileştikten sonra da aynı şekilde düzenli kontrollere gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

10. "HPV aktarıldıysa kanser olacağım demektir."

10. "HPV aktarıldıysa kanser olacağım demektir."

HPV aktarılan herkes kanser olmaz. HPV'nin bazı türleri kansere daha eğilimlidir. Bağışıklık sistemi genellikle virüsü temizler fakat yüksek riskli HPV tipleri, tedavi edilmezse kansere yol açabilir. Bu yüzden düzenli kontrol ve erken teşhis çok önemlidir.

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11. "HPV sadece gençleri etkiler."

11. "HPV sadece gençleri etkiler."

HPV her yaşta görülebilen bir virüstür, bu yüzden sadece gençleri etkilediği yanlış bir bilgidir. İster 20, ister 50 yaşında olun HPV ile tanışabilirsiniz. Bu yüzden 6 ayda veya yılda bir smear ile birlikte HPV testi olmayı da ihmal etmeyin.

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Begüm
Begüm
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