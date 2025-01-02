HPV Hakkında Çoğumuzun Doğru Sandığı 11 Yanlış
HPV Hakkında Çoğumuzun Doğru Sandığı 11 Yanlış
HPV yani bir diğer ismiyle Human Papilloma Virüs'ü hakkında doğru sandığımız o kadar çok yanlış var ki.. Gelin bu içerikte hayati önem taşıyan HPV hakkında doğru sandığımız o yanlışları ve gerçek doğruları öğrenelim!
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1. "Sadece kadınlarda olur."
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2. "HPV sadece cinsel ilişkiyle aktarılır."
3. "HPV aktarıldıysa belirti gösterir."
4. "26 yaşından sonra aşı olunsa da işe yaramaz."
5. "Sadece rahim ağzı kanserine neden olur."
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6. "HPV aşısı cinsel birliktelikten önce yapılmalıdır."
7. "Bir kere aktarıldıktan sonra bir daha aktarılmaz."
8. "Aşı olduktan sonra istediğin gibi cinsel birliktelik yaşayabilirsin."
9. "HPV aktarıldıktan sonra başka bir önlem almaya gerek yoktur."
10. "HPV aktarıldıysa kanser olacağım demektir."
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11. "HPV sadece gençleri etkiler."
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