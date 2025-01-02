Aromaterapinin Gücü Adına: Partnerini Kokuyla Etkileyebileceğin 11 Öneri
Aromaterapinin Gücü Adına: Partnerini Kokuyla Etkileyebileceğin 11 Öneri
Kokuların gücüne kendinizi bırakmaya hazırsan başlıyoruz! Harikalar yaratan aromaterapinin partnerinle arandaki etkileşimi artırması için 12 öneriye bir göz atalım mı?
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1. Lavanta
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2. Vanilya
3. Gül
4. Sandal Ağacı
5. Portakal Çiçeği
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6. Tarçın
7. Gül Ağacı
8. Bergamot
9. Misk
10. Paçuli
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11. Vetiver
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