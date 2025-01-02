İlişkiniz Bittiğinde Kafanızı Toplayacak 12 Terapi Yöntemi
İlişkiniz Bittiğinde Kafanızı Toplayacak 12 Terapi Yöntemi
Bir ilişki bittiğinde herkesin kendini tedavi etme yöntemi başka oluyor. Bazıları kendini mutfağa atarken bazılarının yöntemi kendine dönmek. Gelin birlikte bu tedavi yöntemlerine bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Mutfağı sevenler için yemek yapmak en güzel terapilerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Arabada şarkı söylemekten daha iyi bir terapi var mı?
3. Bir başka terapi yöntemi ise sevdiğiniz bir diziyi izlemek!
4. Yeni ortamlara girmek her zaman iyidir!
5. Kendinize ayırdığınız bir gün sonunda daha iyi hissedeceğiniz kesin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Doğada vakit geçirmenin iyileştirmeyeceği şey yok.
7. Çevrenizle daha fazla zaman geçirmek de iyi gelebilir.
8. Kafanızı toplamak için yapabileceğiniz en güzel şey kız kıza bir tatil!
9. Yeni bir hobi edinerek ayrılık sonrası yaşadıklarınızı hafifletebilirsiniz.
10. Zor zamanları atlatmanın bir başka yolu ise ihtiyacı olan insanlara yardım etmek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Eğer toprakla uğraşmak hoşunuza gidiyorsa kendinize bitki alabilirsiniz.
12. Bu dönemi verimli geçirmek için bir kitaba başlayın deriz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın
Kitap okuyayım diyorum, son okuduğum Livaneli’nin Konstantiniye Oteli ile ilgili yaptığımız sohbet geliyor aklıma. Kitap okuyan biri ve üzerine yorumlaşabilm... Devamını Gör