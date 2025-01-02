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İlişkiniz Bittiğinde Kafanızı Toplayacak 12 Terapi Yöntemi

etiket İlişkiniz Bittiğinde Kafanızı Toplayacak 12 Terapi Yöntemi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 22:01

Bir ilişki bittiğinde herkesin kendini tedavi etme yöntemi başka oluyor. Bazıları kendini mutfağa atarken bazılarının yöntemi kendine dönmek. Gelin birlikte bu tedavi yöntemlerine bakalım mı?

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1. Mutfağı sevenler için yemek yapmak en güzel terapilerden biri.

Eğer mutfakla biraz ilginiz varsa zor bir dönemden geçerken yemek yapmayı deneyebilirsiniz. Yemek yapmak hem sizi meşgul edecek hem de duygusal olarak toparlanmanıza yardım edecektir. Bu dönemde en sevdiğiniz yemekleri pişirebilir ya da yeni tarifler deneyebilirsiniz. Tarif yaparak zihninizi meşgul edeceğiniz de kesin!

2. Arabada şarkı söylemekten daha iyi bir terapi var mı?

Arabada şarkı söylemenin rahatlatıcı etkisini hepimiz biliyoruz. Hele bir de mutsuz anlarda arabada son ses açıp eşlik ettiğimiz müzik bizi rahatlatan en iyi terapilerden. Zor bir dönem yaşarken sevdiğiniz şarkılardan yapacağınız bir liste ile bağıra çağıra şarkı söylemeyi deneyin. Böyle bir dönemden geçerken son ses müziğe eşlik etmek size çok iyi gelecek, bize inanın!

3. Bir başka terapi yöntemi ise sevdiğiniz bir diziyi izlemek!

Sevdiğimiz diziyi izlemenin keyfi bir başka tabii ki. Zor zamanlarda dizi izlemek sizi rahatlatabilir. Yanına bol abur cubur alıp güzel bir dizi izleyerek bu zor zamanlarda rahat edebilirsiniz. Hatta kız arkadaşlarınızla bir pijama partisi planlayıp beraber sevdiğiniz dizileri izleyerek bir gece geçirebilirsiniz. Eğlenceli bir diziden birkaç bölüm izleyip iyi olmamak mümkün değil!

4. Yeni ortamlara girmek her zaman iyidir!

Bu size biraz zor gelse de aslında tanımadığınız ortamlara girmek ve yeni kişilerle tanışmak bu dönemde size iyi gelebilir. Başlarda bu ortamlarda kendinizi belki rahat hissedemeyeceksiniz ama inanın zaman geçtikçe yeni insanlarla tanışmak ve konuşmak size terapi gibi gelecek.

5. Kendinize ayırdığınız bir gün sonunda daha iyi hissedeceğiniz kesin!

Evet biliyoruz bu dönem biraz zor geçiyor ama kendiniz için bir şeyler yaparak bu dönemi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrılık sürecinde kafanızı toplamak zor olsa da kendinize iyi gelecek şeylere yönelmelisiniz. Spa, masaj ve cilt bakımı üçlüsü bu dönemde size en iyi gelecek şey olabilir. Bunu bir deneyin deriz!

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6. Doğada vakit geçirmenin iyileştirmeyeceği şey yok.

Doğanın ferahlatıcı etkisi bu zorlu dönemde size iyi gelecek şey olabilir. Bu zor dönemde dışarı çıkıp nefes almayı deneyebilirsiniz. Ormana gidip yürüyüş yapmak ya da deniz kenarında vakit geçirmek ayrılık acınıza en iyi gelen şeylerden biri olacaktır. Doğada geçireceğiniz anlar size huzur veriyor ve zihninizi boşaltmanıza yardımcı oluyor.

7. Çevrenizle daha fazla zaman geçirmek de iyi gelebilir.

Dışarı çıkmak ve arkadaşlarla vakit geçirmek bu dönemde size en iyi geleceklerden. Bunu yapmak size zor gelebilir ama her gün olmasa da arada bir eğlenmenin kimseye zararı olmaz. Arkadaşlarınızla kafede buluşabilir ya da bir akşam beraber dışarıda eğlenebilirsiniz. Aile ve arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmenin moralinizi yükselteceği kesin!

8. Kafanızı toplamak için yapabileceğiniz en güzel şey kız kıza bir tatil!

Bu dönemde kafayı toplayacak en iyi aktivite kız kıza bir tatil diyebilir miyiz? Bir süre o ortamdan uzaklaşmak ferahlamanıza yardımcı olabilir. Şöyle bir günlüğüne bile uzaklaşsanız ve yeni bir ortama girseniz ne kadar iyi hissettiğinize siz bile şaşıracaksınız.

9. Yeni bir hobi edinerek ayrılık sonrası yaşadıklarınızı hafifletebilirsiniz.

Bu dönemde hiçbir şey yapmak istemediğinizi biliyoruz. Ama dışarı çıkmak hatta kendinize yeni bir hobi bulmak bunu atlatmanızı çok kolaylaştıracak. Bu yüden daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapabilirsiniz. Mesela dans kursuna katılarak duygularınızı serbest bırakabilir ve rahatlayabilirsiniz. Tabii bunun için ille bir kursa yazılmanıza da gerek yok. Evde kendi başınıza dans edebilir ve stresinizi atabilirsiniz.

10. Zor zamanları atlatmanın bir başka yolu ise ihtiyacı olan insanlara yardım etmek.

Böyle zamanlarda başkalarına yardımcı olmak çok iyi gelebilir. Bu sayede hem kendi yaşadıklarınızı unutabilir hem de iyilik yaparak kendinizi iyileştirmek için bir yol bulabilirsiniz. Bu dönemde kendi acınıza odaklanmak yerine başkalarıyla birlikte olmak ve gönüllü çalışmalara katılmak duygusal olarak iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

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11. Eğer toprakla uğraşmak hoşunuza gidiyorsa kendinize bitki alabilirsiniz.

Her şeyden uzaklaşmak istediğiniz bu dönemde kendinize bakmak için bitki alabilirsiniz. Bu sayede toprakla uğraşmanın rahatlatıcı gücünden faydalanabilirsiniz. Eğer küçük bir bahçeniz varsa orayı güzelleştirebilir ya da saksıda birkaç bitkiye bakarak ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

12. Bu dönemi verimli geçirmek için bir kitaba başlayın deriz!

Çok uzun zamandır isteyip de okumaya bir türlü başlayamadığınız kitap serisine başlamak için şimdi tam sırası, sizce de öyle değil mi? Bu hem sizi düşüncelerinizden uzaklaştırır hem de kişisel gelişiminize katkı sağlar. Zihninizdekilerden kaçıp rahatlamak için çok sevdiğiniz bir kitabı ya da okumak isteyip de başlayamadığınız bir kitabı seçebilirsiniz.

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