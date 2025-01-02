İlişkiniz Bittiğinde Kafanızı Toplayacak 12 Terapi Yöntemi

Bu dönemde hiçbir şey yapmak istemediğinizi biliyoruz. Ama dışarı çıkmak hatta kendinize yeni bir hobi bulmak bunu atlatmanızı çok kolaylaştıracak. Bu yüden daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapabilirsiniz. Mesela dans kursuna katılarak duygularınızı serbest bırakabilir ve rahatlayabilirsiniz. Tabii bunun için ille bir kursa yazılmanıza da gerek yok. Evde kendi başınıza dans edebilir ve stresinizi atabilirsiniz.