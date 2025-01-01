Cinsel Kimliğinizi Keşfedin: Erotik Arketipiniz Nedir?
Cinsel Kimliğinizi Keşfedin: Erotik Arketipiniz Nedir?
Herkesin içinde keşfedilmeyi bekleyen benzersiz bir cinsel kimlik vardır. Erotik arketipin, arzularını, tutkularını ve seni gerçekten harekete geçiren unsurları ortaya çıkaracak
Sen de erotik arketipini keşfetmek istiyorsan, haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Senin için partnerinle en ideal akşam yemeği organizasyonu bunlardan hangisi?
3. Peki seni en çok etkileyen fiziksel temas şekli hangisi?
4. Sen bir ilişkiye bunlardan hangisini katabilirsin diye sorsak?
5. O zaman söyle bakalım, senin için romantizmin olmazsa olmazı nedir?
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6. Şimdi de ilişkide kendini nasıl ifade etmeyi tercih ettiğini öğrenelim!
7. Buram buram romantizm kokan bir filmde bu sahnelerden hangisi seni daha çok etkiler?
8. Son olarak, ilişkiye bakışını en iyi yansıtan cümle bunlardan hangisi?
Romantik Aşık!
Tutkulu Maceracı!
Oyunbaz Flörtöz!
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