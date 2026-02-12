Sevgililer Günü’ne Özel: Aşkınızın Grafiğini Kolayca Oluşturabilirsiniz!

Aşk bazen düz bir çizgide ilerlemez.

Kimi zaman yükselir, kimi zaman dalgalanır, bazen de küçük bir desteğe ihtiyaç duyar.

Peki sizin ilişkinizin grafiği şu anda nasıl görünüyor?

Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan Aşkımızın Analizi mikro sitesi, ilişkinizin dinamiğini birkaç soruda analiz ediyor ve sonucu kişisel bir aşk grafiğine dönüştürüyor.