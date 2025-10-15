onedio
Sevdiğini Göstermenin Binbir Yolu: Hediye Fikirleri

Begüm
15.10.2025 - 23:50

Sevgiline sevdiğini göstermenin binbir tane yolu var. Ellerinle yaptığın bir tablo, düşündüğün minik bir hediye... Yeter ki sevginle yaratıcılığını birleştir. Eminiz ki ortaya mükemmel şeyler çıkacak! Hazırsan hadi keşfe çıkalım!

1. Çift portreleri

Hem senin hem de sevgilinin elle işlenen bir portresi mi? Hem çok yaratıcı hem de çok tatlı. Bunu sen de yapabilirsin ya da yaptırabilirsin. Önemli olan düşünmek çünkü! Hem de kimsede olmayan bir hediye, çok güzel değil mi?

2. Poster

En sevdiğiniz fotoğraf, sevgini anlatan birkaç söz ve işte karşında dünyanın en güzel hediyelerinden biri. Hemen duvarını süsleyecek bu eşsiz hediye hem kimsede yok hem de gerçekten yaratıcı!

3. Seramik fotoğraf tutucu

El emeği bir şeyler yapmak ister misin? O zaman ihtiyacın biraz yaratıcılık ve el işi, bir de fotoğraf. İster seramik workshop'una git, istersen de evde kendin yap. Kendi renklerin ve dokunuşlarınla yapacağın bu hediye partnerini çok sevindirecek.

4. Seramik fotoğraf makinesi

'Ben seramikte harikalar yaratırım' diyorsan bu fikir de tam senlik! İstediğin renkte yapabileceğin fotoğraf makinesi gerçekten çok iyi ve farklı bir hediye olacak. Üstelik size özel bir şey!

5. Size özel tablo

Alfabetik bir tablo çok keyifli bir şeye dönüşebilir. Sadece sen ve partnerinin sevdiği şeyler, ortak noktalarıyla dolu bir tablo olsaydı çok iyi olmaz mıydı? Sevdiğiniz şeylerin listesini çıkart sonra da tasarla!

6. Lego tablo

Size benzeyen legolar mı? Her zaman sevgini göstermenin en tatlı hali! Saç rengi ve kıyafetleri ile size benzeyen bir çift yapmak çok tatlı olabilir.

7. El örgüsü buket

Kalıcı çiçekler her zaman çok etkilidir. Bir de ellerinle yaptıysan bambaşka bir şey ortaya çıkar. Pelür kağıdından veya amigurimi ipinden çok keyifli ve rengarenk bir buket yapabilirsin!

8. Göz bebeğinize özel çalışma

İkinizin gözleri buluştuğunda ortaya gerçek aşk çıkıyor... İşte bu yüzden ikiniz de göz bebeğiniz ve irisinizin özel fotoğrafını çektirip eşsiz bir tablo tasarlatabilirsiniz. Hem romantik hem de kimsede yok!

9. Sevgi şişesi

Partnerin senin neyin? Kahramanın mı? Prensesin mi? Unutulmaz aşkın mı? Senin için ne ifade ediyorsa bunu küçük bir şişeye sıkıştırıp sonsuza kadar saklamak ister misin? Hem yapması çok kolay hem de verdiğinde kalbini eritecek kadar küçük ama tatlı bir hediye!

10. Çift bilekliği

İster mıknatıslı istersen birbirini tammalayan iki bileklik al. Önemli olan ikinizin de aynı şeyi takması çünkü siz birbirinizi gerçekten tamamlıyorsunuz. İşte bu yüzden bilekliğe her baktığında seni hatırlayacak. Çok güzel bir hediye değil mi?

11. Çift anahtarlığı

Aynı evi paylaşıyorsan kesinlikle bundan daha tatlı bir hediye olamaz. Ya da birlikte yaşamaya karar verdiyseniz bunu böyle bir anahtarlıkla duyurabilirsin. Hem mesajı güçlü hem de romantik diyebilir miyiz?

12. Çift sweatshirtleri

Kabul edelim çift kıyafetlerinin modası hiçbir şekilde eskimiyor. Pijama veya sewatshirt alarak çok tatlı bir hediye verebilirsin. Birlikte giydiğinizde de ortaya çok şirin bir şey çıkar.

Begüm
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
