Sevdiğin Küçük Şeylere Göre Hangi Şarkı Seninle Aynı Enerjide?

miray soysal
07.11.2025 - 22:01

Hayat bazen küçük şeylerde saklıdır: Sıcak bir kahve, sokakta bir kediyle göz göze gelmek ya da bir dost gülümsemesi... Peki bu küçük anlar, seni hangi şarkıyla özdeşleştiriyor? Ruh haline ve iç sesine en yakın parçayı keşfetmek için teste katıl, müzik ruhunu yakalasın!

1. En sevdiğin sütlü tatlı hangisi?

2. En çok hangi meyveli tatlıyı seversin?

3. Seç bakalım!

4. Bir dondurma çeşidi seç!

5. Peki, bu içeceklerden hangisini tercih edersin?

6. Seç bakalım!

7. Öncelikle şu an nerede olmak sana çok iyi hissettirirdi?

8. Peki kendini kötü hissettiğinde ne yapmayı tercih edersin?

manifest - Zamansızdık

Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin

Pinhani - Beni Sen İnandır

Tarkan- Gül Döktüm Yollarına

