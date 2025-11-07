Sevdiğin Küçük Şeylere Göre Hangi Şarkı Seninle Aynı Enerjide?
Hayat bazen küçük şeylerde saklıdır: Sıcak bir kahve, sokakta bir kediyle göz göze gelmek ya da bir dost gülümsemesi... Peki bu küçük anlar, seni hangi şarkıyla özdeşleştiriyor? Ruh haline ve iç sesine en yakın parçayı keşfetmek için teste katıl, müzik ruhunu yakalasın!
1. En sevdiğin sütlü tatlı hangisi?
2. En çok hangi meyveli tatlıyı seversin?
3. Seç bakalım!
4. Bir dondurma çeşidi seç!
5. Peki, bu içeceklerden hangisini tercih edersin?
6. Seç bakalım!
7. Öncelikle şu an nerede olmak sana çok iyi hissettirirdi?
8. Peki kendini kötü hissettiğinde ne yapmayı tercih edersin?
manifest - Zamansızdık
Yıldız Tilbe - Yürü Anca Gidersin
Pinhani - Beni Sen İnandır
Tarkan- Gül Döktüm Yollarına
