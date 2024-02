Sesiyle Adeta Kulaklarımızı Okşayan Daughter’ın Unutulmaz 12 Şarkısı

Daughter, İngiliz indie folk ve dream pop grubu. 2010'da Londra'da kuruldu, Elena Tonra liderliğinde minimalist enstrümantasyon ve duygusal temalarla öne çıktı. 'His Young Heart' ve 'If You Leave' albümü ile geniş kitlelere ulaştı. 'Not to Disappear' albümü ile müzik dünyasında başarı yakaladı. Indie sahnesinde önemli bir konumda olan Daughter grubunun şarkılarını son ses dinleyelim!