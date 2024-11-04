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Radara Dikkat: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

etiket Radara Dikkat: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 18:01

Popüler müzik keşfetme uygulamalarından biri olan Shazam, bir yerlerde duyduğumuz ama adını bilmediğimiz pek çok şarkıyla bizi tanıştırmaya devam ediyor. Bu ay kullanıcıların radarına hangi şarkılar yakalandı?

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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

2. Ariis - FUNK DO BOUNCE (slowed)

3. ROSÉ & Bruno Mars - APT.

4. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

5. Chappell Roan - Good Luck, Babe!

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6. KAROL G - Si Antes Te Hubiera Conocido

7. Benson Boone - Beautiful Things

8. FloyyMenor & Cris MJ - Gata Only

9. Coldplay & Elyanna & Little Simz & Burna Boy & TINI - WE PRAY

10. Oscar Maydon & Fuerza Regida - Tu Boda

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