Radara Dikkat: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Radara Dikkat: Bu Ay Shazam Radarımıza Hangi Şarkılar Yakalandı?
Popüler müzik keşfetme uygulamalarından biri olan Shazam, bir yerlerde duyduğumuz ama adını bilmediğimiz pek çok şarkıyla bizi tanıştırmaya devam ediyor. Bu ay kullanıcıların radarına hangi şarkılar yakalandı?
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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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2. Ariis - FUNK DO BOUNCE (slowed)
3. ROSÉ & Bruno Mars - APT.
4. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
5. Chappell Roan - Good Luck, Babe!
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