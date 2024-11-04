Sonbaharın Ortasındayken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Sonbaharın Ortasındayken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Müzik camiasının kalbi, Billboard Hot 100 listesinde atıyor! Bu ay Hot 100 listesinde kimler varmış?
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Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" şarkısı ile haftalardır listede yer almayı başaran şarkıcılardan. Listenin ilk sırasında bizi selamlıyor.
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Yılın en sevilen albümlerinden birini yayımlayan Billi Eilish, "BIRDS OF A FEATHER" ile listenin ikinci sırasında. Şarkıyı dinlerken insanın birilerine aşık olası geliyor! 😍
Sabrina mı o? "Espresso" şarkısını hem dillerden hem de listelerden düşürmüyoruz. Üçüncü sırada yerini alıyor.
Lady Gaga ve Bruno Mars, "Die With A Smile" düetini listeden düşürmemeye niyet etmişler gibi. Dördüncü sırada düetlerini görüyoruz.
Bir düet daha: Post Malone ve Morgan Wallen, "I Had Some Help" şarkısıyla 23 haftadır listenin beşinci sırasında. Bizce onların değil, rakiplerinin yardıma ihtiyacı olacak! 😎
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