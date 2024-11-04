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Sonbaharın Ortasındayken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Sonbaharın Ortasındayken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 18:02

Müzik camiasının kalbi, Billboard Hot 100 listesinde atıyor! Bu ay Hot 100 listesinde kimler varmış?

Detaylar hemen aşağıda. 👇

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Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)" şarkısı ile haftalardır listede yer almayı başaran şarkıcılardan. Listenin ilk sırasında bizi selamlıyor.

Yılın en sevilen albümlerinden birini yayımlayan Billi Eilish, "BIRDS OF A FEATHER" ile listenin ikinci sırasında. Şarkıyı dinlerken insanın birilerine aşık olası geliyor! 😍

Sabrina mı o? "Espresso" şarkısını hem dillerden hem de listelerden düşürmüyoruz. Üçüncü sırada yerini alıyor.

Lady Gaga ve Bruno Mars, "Die With A Smile" düetini listeden düşürmemeye niyet etmişler gibi. Dördüncü sırada düetlerini görüyoruz.

Bir düet daha: Post Malone ve Morgan Wallen, "I Had Some Help" şarkısıyla 23 haftadır listenin beşinci sırasında. Bizce onların değil, rakiplerinin yardıma ihtiyacı olacak! 😎

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Tam tamına 62 haftadır listedeki başarısını sürdüren Teddy Swims, "Lose Control" ile altıncı sıradaki yerini koruyor. Büyük başarı!

Chappell Roan, 28 haftadır listede yer almayı başaran şarkıcılardan. "Good Luck, Babe!" şarkısını rakiplerine armağan ediyoruz çünkü ihtiyaçları olacak! 😁

Sabrina Carpenter, yine efsane bir şarkısı ile listede yer almayı başarıyor. Sekizinci sırada yerini almış durumda.

Dokuzuncu sırada da tam 39 haftadır listede yer alan "Beautiful Things" şarkısı ile Benson Boone karşımıza çıkıyor.

Veeee listenin onuncu sırasında Hot 100'ı ele geçiren Sabrina Carpenter var. "Please Please Please" şarkısı, uzun bir süre dillerden düşmeyecek gibi duruyor. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋

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