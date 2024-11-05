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Murat Övüç'ün Pahalı Bir Markanın Eşarbını Takarak Paylaştığı Video Herkesi Şaşırttı

Murat Övüç'ün Pahalı Bir Markanın Eşarbını Takarak Paylaştığı Video Herkesi Şaşırttı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.11.2024 - 11:17

İlginç söylemleriyle dikkat çeken Murat Övüç, bu kez de eşarp takarak bir video çekti. Videodaki detaylar herkesi şaşırttı.

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TikTok fenomeniyken yoluna şarkıcı olarak devam eden Murat Övüç, ilginç söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

TikTok fenomeniyken yoluna şarkıcı olarak devam eden Murat Övüç, ilginç söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kadınlar matinesi programlarıyla bilinen Övüç, sahneye çıkışındaki anlamsız kaprisleriyle tepki çekmişti.

Kadınlar matinesi programlarıyla bilinen Övüç, sahneye çıkışındaki anlamsız kaprisleriyle tepki çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda oğluna gösterişli bir nişan yapan fenomenin "Temiz kız kalmamış, hepsi ellenmiş" dediği videosu da sosyal medyada büyük tepkilere sebep olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda oğluna gösterişli bir nişan yapan fenomenin "Temiz kız kalmamış, hepsi ellenmiş" dediği videosu da sosyal medyada büyük tepkilere sebep olmuştu.

Övüç'ün "Yalan mı? Yok! Temiz, ellenmemiş, koklanmamış, gonca kız yok. Hepsi açmış! Kat kat kat açmış. Yaprakları dökülüyor. Sonra artık bir yaprağı kalıyor, bir tane kör topal buluyorlar kendine. Ah be yavrum! Akıllı olun, sakın" dediği video burada 👇

Murat Övüç son olarak "çok pahalı" olduğunu söylediği bir başörtüsü takarak şu videoyu yayınladı. İzleyenler şaşkınlığını gizleyemedi... 👇

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