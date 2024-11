“Brat Summer” Bitmedi: Charli xcx’in Meşhur İsimlerin Yer Aldığı Son Albümünü İnceliyoruz!

Charli xcx, 7 Haziran tarihinde 'brat' isimli albümünü, dünya çapında etki bırakacağından habersiz bir şekilde yayımladı. Ardından ekstra 3 şarkı eklediği 'brat and it's the same but there's three more songs so it's not' albümü kısa bir süre sonra paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ise piyasaya adeta bomba gibi düşen yeni albümünü paylaşarak herkesi dört köşe etti.