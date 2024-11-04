“Brat Summer” Bitmedi: Charli xcx’in Meşhur İsimlerin Yer Aldığı Son Albümünü İnceliyoruz!
“Brat Summer” Bitmedi: Charli xcx’in Meşhur İsimlerin Yer Aldığı Son Albümünü İnceliyoruz!
Charli xcx, 7 Haziran tarihinde 'brat' isimli albümünü, dünya çapında etki bırakacağından habersiz bir şekilde yayımladı. Ardından ekstra 3 şarkı eklediği 'brat and it's the same but there's three more songs so it's not' albümü kısa bir süre sonra paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ise piyasaya adeta bomba gibi düşen yeni albümünü paylaşarak herkesi dört köşe etti.
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Bildiğiniz üzere Charli xcx, 7 Haziran'da "brat" albümünü yayımladı.
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Charli, albümü yayımlamadan önce çeşitli etkinliklerle hayranlarına duyuru yapmaya başlamıştı.
Ayrıca bratgenerator.com isimli bir internet sayfası açarak hayranlarının albüm kapağı stilinde görsel oluşturmasına olanak tanıdı.
Charli, albümüne 3 yeni şarkı ekleyerek "brat and it's the same but there's three more songs so it's not" albümünü paylaştı.
Albüm Haziran ayında yayımlandı ve "brat summer" akımı ortaya çıktı.
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