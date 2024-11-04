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“Brat Summer” Bitmedi: Charli xcx’in Meşhur İsimlerin Yer Aldığı Son Albümünü İnceliyoruz!

etiket “Brat Summer” Bitmedi: Charli xcx’in Meşhur İsimlerin Yer Aldığı Son Albümünü İnceliyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 18:02

Charli xcx, 7 Haziran tarihinde 'brat' isimli albümünü, dünya çapında etki bırakacağından habersiz bir şekilde yayımladı. Ardından ekstra 3 şarkı eklediği 'brat and it's the same but there's three more songs so it's not' albümü kısa bir süre sonra paylaştı. Geçtiğimiz günlerde ise piyasaya adeta bomba gibi düşen yeni albümünü paylaşarak herkesi dört köşe etti.

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Bildiğiniz üzere Charli xcx, 7 Haziran'da "brat" albümünü yayımladı.

Bildiğiniz üzere Charli xcx, 7 Haziran'da "brat" albümünü yayımladı.

Bu albümde toplamda 15 şarkı yer alıyor. Albümün çıkış parçası olan '360' ilk sırada, '365' ise son sırada yer alıyor.

Charli, albümü yayımlamadan önce çeşitli etkinliklerle hayranlarına duyuru yapmaya başlamıştı.

Charli, albümü yayımlamadan önce çeşitli etkinliklerle hayranlarına duyuru yapmaya başlamıştı.

Görselde gördüğünüz 'brat wall' da onlardan biri. Bu duvarın önünde canlı yayınlar açarak ve hayranlarına şarkı söyleyerek albümünü duyurmaya hazırlandı.

Ayrıca bratgenerator.com isimli bir internet sayfası açarak hayranlarının albüm kapağı stilinde görsel oluşturmasına olanak tanıdı.

Ayrıca bratgenerator.com isimli bir internet sayfası açarak hayranlarının albüm kapağı stilinde görsel oluşturmasına olanak tanıdı.

Siteye ulaşmak için buraya tık tık!

Charli, albümüne 3 yeni şarkı ekleyerek "brat and it's the same but there's three more songs so it's not" albümünü paylaştı.

Charli, albümüne 3 yeni şarkı ekleyerek "brat and it's the same but there's three more songs so it's not" albümünü paylaştı.

'Şarkıları ilk albüme dahil edebilirdi.' diyorsanız, Charli'nin marketing zekasını hafife almış olabilirsiniz. 😅

Albüm Haziran ayında yayımlandı ve "brat summer" akımı ortaya çıktı.

Albüm Haziran ayında yayımlandı ve "brat summer" akımı ortaya çıktı.

Ancak Pitchfork gibi magazin siteleri, bu akımın son bulduğunu iddia ederek Charli'nin unutulacağını söyledi.

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Charli, söylentilerin ekran görüntülerini TikTok hesabında paylaşarak "Ah? Haftaya görüşürüz ;)" dedi ve sonraki haftayı bekledik.

Charli, söylentilerin ekran görüntülerini TikTok hesabında paylaşarak "Ah? Haftaya görüşürüz ;)" dedi ve sonraki haftayı bekledik.

Charli, Billie Eilish ile yaptığı düeti paylaşmaya hazırlandı.

Albümün sevilen şarkılarından biri olan "Guess", bu sefer Billie Eilish işin içine dahil olarak farklı bir şekilde paylaşıldı. Böylelikle yeni albümün ayak sesleri duyulmuş oldu.

Hafızamızı tazelediysek son albüme gelebiliriz: "brat and it's completely different but also still brat"

Hafızamızı tazelediysek son albüme gelebiliriz: "brat and it's completely different but also still brat"

Bu albümde, bir önceki albümde yer alan 18 şarkının hepsi yer alıyor ama 'Hello goodbye' şarkısı dışında tüm şarkılarda farklı şarkıcılar ile düet yaptı.

Albümde yer alan yeni şarkıcılar ise şöyle 👇

Albümde yer alan yeni şarkıcılar ise şöyle 👇

  • Robyn & Yung Lean

  • Bb trickz

  • Ariana Grande

  • The 1975 & Jon hopkins

  • Troye Sivan

  • Addison Rae & A. G. Cook

  • Caroline Polachek

  • Bladee

  • A. G. Cook

  • Lorde

  • Japanese House

  • Tinashee

  • Julian Casablancas

  • Bon Iver

  • Shygirl

  • Ke$ha

Ke$ha ile düet yaptığı 'Spring breakers' şarkısını single olarak yayımladı. Bu yüzden bu albümde şarkı yer almıyor.

Albümü dinlemek isteyenler hemen aşağıya bakabilir. Siz bu albüm hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarda buluşalım!

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