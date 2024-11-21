Sesimiz Ne Kadar Kötü Olursa Olsun Karaoke Yapmanın En Keyifli Olduğu 11 Şarkı
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Sesimiz Ne Kadar Kötü Olursa Olsun Karaoke Yapmanın En Keyifli Olduğu 11 Şarkı
Karaoke yapmak insanın tüm dertlerini unutturuyor, keyfini yerine getiriyor. Bu içeriğimizde en popüler yabancı karaoke şarkılarını derledik!
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1. Shallow - Lady Gaga, Bradley Cooper (Karaoke Version)
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2. My Heart Will Go On - Céline Dion (Karaoke Version)
3. Britney Spears - Baby One More Time (Karaoke Version)
4. Evanescence - Bring Me to Life (Karaoke Version)
5. Måneskin - Beggin' (Karaoke Version)
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6. Sia - Snowman (Karaoke Version)
7. Adele - Set Fire To The Rain (Karaoke Version)
8. Rihanna - Diamonds (Karaoke Version)
9. John Legend - All of Me (Karaoke Version)
10. The Scientist - Coldplay (Karaoke Version)
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