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Sesimiz Ne Kadar Kötü Olursa Olsun Karaoke Yapmanın En Keyifli Olduğu 11 Şarkı

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etiket Sesimiz Ne Kadar Kötü Olursa Olsun Karaoke Yapmanın En Keyifli Olduğu 11 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 21:55

Karaoke yapmak insanın tüm dertlerini unutturuyor, keyfini yerine getiriyor. Bu içeriğimizde en popüler yabancı karaoke şarkılarını derledik!

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1. Shallow - Lady Gaga, Bradley Cooper (Karaoke Version)

2. My Heart Will Go On - Céline Dion (Karaoke Version)

3. Britney Spears - Baby One More Time (Karaoke Version)

4. Evanescence - Bring Me to Life (Karaoke Version)

5. Måneskin - Beggin' (Karaoke Version)

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6. Sia - Snowman (Karaoke Version)

7. Adele - Set Fire To The Rain (Karaoke Version)

8. Rihanna - Diamonds (Karaoke Version)

9. John Legend - All of Me (Karaoke Version)

10. The Scientist - Coldplay (Karaoke Version)

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11. Rihanna - Umbrella (Karaoke Version)

Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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