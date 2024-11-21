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Bize Kendinden Bahset, Sana Hangi Seventeen Şarkısını Dinlemen Gerektiğini Söyleyelim!

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etiket Bize Kendinden Bahset, Sana Hangi Seventeen Şarkısını Dinlemen Gerektiğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 21:55

Ünlü K-pop gruplarından biri olan Seventeen, bugünkü test konuğumuz! Hangi Seventeen şarkısını dinlemen gerektiğini merak ediyorsan seni testimize alabiliriz!

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Öncelikle şunu soralım: Bir ilişkide zor olan genelde hangi taraf oluyor?

Bu resimlere 5 saniye baktığında hangisi ilgini çekti?

Dürüst ol: Seni kandırmak kolay mı?

Devam edelim! Kendinde en sevmediğin özelliğin, bunlardan hangisi?

Bir ilişkide bunlardan hangisi olmazsa olmazın diye sorsak?

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Hayalindeki ev, bunlardan hangisi veya hangisine yakın olabilir?

Sence sana hata yapan biri, ikinci bir şansı hak eder mi?

Son olarak bir renk seçer misin?

Eyes On You!

LOVE, MONEY, FAME!

LALALI!

Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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