Bize Kendinden Bahset, Sana Hangi Seventeen Şarkısını Dinlemen Gerektiğini Söyleyelim!
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Bize Kendinden Bahset, Sana Hangi Seventeen Şarkısını Dinlemen Gerektiğini Söyleyelim!
Ünlü K-pop gruplarından biri olan Seventeen, bugünkü test konuğumuz! Hangi Seventeen şarkısını dinlemen gerektiğini merak ediyorsan seni testimize alabiliriz!
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Öncelikle şunu soralım: Bir ilişkide zor olan genelde hangi taraf oluyor?
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