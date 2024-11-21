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Eskimesi Mümkün Değil: Nostaljiyi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Neşe Yüklü 13 Şarkı

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etiket Eskimesi Mümkün Değil: Nostaljiyi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Neşe Yüklü 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 21:55

Bazı şarkılar vardır ki duyduğumuzda kalbimizin ritmini değiştirir ve istemsizce dans edip mutlu olmamızı sağlar. Bu şarkıların nostaljide kalması çok acı olsa bile, sahip olduğumuz için çok şanslıyız!

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1. Boşver Arkadaş

2. Mavi Boncuk

3. Boşvermişim Dünyaya

4. Oh Olsun

5. Sana Ne Kime Ne

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6. Ah Nerede

7. Delisin

8. Bim Bam Bom

9. Bu Ne Dünya Kardeşim

10. İşte Öyle Bir Şey

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11. Seven Ne Yapmaz

12. Sev Kardeşim

13. Gençlik Başımda Duman

pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
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