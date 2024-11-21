Eskimesi Mümkün Değil: Nostaljiyi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Neşe Yüklü 13 Şarkı
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Eskimesi Mümkün Değil: Nostaljiyi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Neşe Yüklü 13 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki duyduğumuzda kalbimizin ritmini değiştirir ve istemsizce dans edip mutlu olmamızı sağlar. Bu şarkıların nostaljide kalması çok acı olsa bile, sahip olduğumuz için çok şanslıyız!
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1. Boşver Arkadaş
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2. Mavi Boncuk
3. Boşvermişim Dünyaya
4. Oh Olsun
5. Sana Ne Kime Ne
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6. Ah Nerede
7. Delisin
8. Bim Bam Bom
9. Bu Ne Dünya Kardeşim
10. İşte Öyle Bir Şey
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