Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor Maçı Sonrası Sakatlık Süresini Açıkladı
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor Maçı Sonrası Sakatlık Süresini Açıkladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan milli yıldız İrfan Can Kahveci için kulüp sayfalarından resmi bir açıklama yaptı.
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında aldığı galibiyette büyük rol oynayan İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
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Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adale kas-tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe internet sitesinde sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu açıklamalar doğrultusunda İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.
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