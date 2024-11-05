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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor Maçı Sonrası Sakatlık Süresini Açıkladı

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor Maçı Sonrası Sakatlık Süresini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.11.2024 - 11:02 Son Güncelleme: 05.11.2024 - 12:02

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan milli yıldız İrfan Can Kahveci için kulüp sayfalarından resmi bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında aldığı galibiyette büyük rol oynayan İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında aldığı galibiyette büyük rol oynayan İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adale kas-tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adale kas-tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe internet sitesinde sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe internet sitesinde sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.'

Bu açıklamalar doğrultusunda İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

Bu açıklamalar doğrultusunda İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.

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