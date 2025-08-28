onedio
Serenay Sarıkaya'nın Doğum Gününü Kutladığı ve Yaza Damga Vuran Bikinili Pozları

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
28.08.2025 - 11:33

Konu her ne olursa olsun magazin dünyasının ilk aklına gelen isimlerden biri Serenay Sarıkaya... Onun duru güzelliği, başarılı oyunculuğu, aşk hayatı ve tarzı her daim gündem olan ve çok konuşulan ünlü isim, son olarak Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'de rol almıştı. Ana akımda bu sezon izleyemeyecek olsak da kendisini Instagram'dan ya da magazin dünyasından yine sıkı takipte olacağız. 

Hem dizi ve filmlerde hem de günlük yaşantısında giydikleri büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay 33. yaş gününü de tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla kutlamıştı. Çuval giyse yakışan ünlü ismin yaza damga vuran pozları da her dönem olduğu gibi o dönem de gündem olmuştu. Yazı yavaş yavaş geride bırakırken bu yazın en çok konuşulan bikinili pozlarına bir kez daha bakalım!

Uzun saçlı, kısa saçlı, makyajlı ya da makyajsız... Her haliyle bir ikon olan Serenay Sarıkaya bugünkü konumuz!

Adanalı ile tanıdığımız ve o günden beri göz önünde olan Serenay Sarıkaya, güzelliğinin yanı sıra sesi, oyunculuğu ve tarzıyla da hep çok konuşuluyor. Partneri kim olursa olsun müthiş bir uyum yakalamayı başaran Serenay Sarıkaya'nın hem dizi ve filmlerinde hem de günlük hayatında giydikleri merak ediliyor, araştırılıyor.

Instagram hesabında 11 milyon takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, sık sık paylaşım yapmaktan geri kalmıyor.

Sıkı takipte olan Sarıkaya'nın her paylaşımı adından söz ettirse de neredeyse bitmek üzere olan yaza damga vuran pozları doğum gününde yaptığı paylaşımda yer almıştı. Ünlü oyuncu, 33 yaşını tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla kutlamış ve bu pozlar yüz binlerce beğeni almıştı.

Bu yazın en çok konuşulan pozlarına bir kez daha birlikte göz atalım!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
