Serenay Sarıkaya'nın Doğum Gününü Kutladığı ve Yaza Damga Vuran Bikinili Pozları

Konu her ne olursa olsun magazin dünyasının ilk aklına gelen isimlerden biri Serenay Sarıkaya... Onun duru güzelliği, başarılı oyunculuğu, aşk hayatı ve tarzı her daim gündem olan ve çok konuşulan ünlü isim, son olarak Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti'de rol almıştı. Ana akımda bu sezon izleyemeyecek olsak da kendisini Instagram'dan ya da magazin dünyasından yine sıkı takipte olacağız.

Hem dizi ve filmlerde hem de günlük yaşantısında giydikleri büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay 33. yaş gününü de tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla kutlamıştı. Çuval giyse yakışan ünlü ismin yaza damga vuran pozları da her dönem olduğu gibi o dönem de gündem olmuştu. Yazı yavaş yavaş geride bırakırken bu yazın en çok konuşulan bikinili pozlarına bir kez daha bakalım!