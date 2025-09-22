onedio
Septeryan Kristali: Ruhun Derinliğini Uyandıran Topraksal Güç

Dr.Astrolog Şenay Devi
22.09.2025 - 10:33

Septeryan Kristali, kalsit, aragonit ve kireçtaşı minerallerinin birleşimiyle oluşan volkanik kökenli bir taştır. Ruhsal denge, kök çakranın aktivasyonu ve iletişim gücü gibi faydalarıyla bilinen bu kadim taş, yaşamınıza topraksal bir güç ve ruhsal bir uyanış getirir.

Kırıldığın yerde ışık var. Ruhunun çatlaklarını Septeryan’ın bilgeliğiyle mühürle. Septeryan taşı, sadece bir taş değil, zamanın, dönüşümün ve ruhsal uyanışın ta kendisidir. AstrodehA olarak bu kadim taşı evinizde, ofisinizde ve yaşamınızın merkezinde kullanırken ruhsal frekansınızın nasıl değiştiğini deneyimleyeceksiniz.

Septeryan Taşı Nedir?

Septeryan kristali; kalsit, aragonit ve kireçtaşı minerallerinin birleşimiyle oluşmuş volkanik kökenli bir taştır. İçinde milyonlarca yıllık dünya hafızasını barındırır. Çatlaklı yapısı ona karakteristik bir görünüm kazandırır. Her çatlak, bir içsel dönüşümün sembolüdür. İsmi, 'Scepter' yani asa kelimesinden gelir. Enerjisel anlamda liderlik, otorite, karizma ve köklenme enerjilerini aktive eder. Septeryan, Çin’de de çok özel öneme sahip bir kristaldir.

Faydaları Nelerdir?

Ruhsal ve Zihinsel Dengeleme

  • Duygusal çöküntülerde toparlanma sağlar.

  • Derin korkuların yüzeye çıkmasına ve şifalanmasına destek olur.

  • Aşırı empati veya başkalarının enerjisine fazlaca açık olma durumlarında enerji alanınızı kaplar, sizi korur.

Kök Çakrayı Aktifleştirir

  • Topraklanma problemi yaşayanlar için birebirdir.

  • Ayak tabanına yakın tutulduğunda kök çakranın enerjisini düzenler.

  • Özellikle korkular, aidiyet, güven eksikliği gibi temalarda kullanılmalıdır.

İletişim ve Sunum Gücü

  • Topluluk önünde konuşma, sahneye çıkma gibi alanlarda özgüveni yükseltir.

  • Kendini ifade edemeyenlere, kelimelere ruh katma gücü verir.

Empatikler ve Şifacılar İçin Kalkan

  • Enerji terapistleri, koçlar, şifacılar ve öğretmenler için mükemmel bir aurasal koruma alanı oluşturur.

  • Karşınızdakinin enerjisine fazla çekilmeden, sağlıklı sınırlar koymanızı sağlar.

Ofiste ve İş Hayatında Başarı İçin

  • Kararsızlıkları netliğe çevirir.

  • Grup çalışmaları ve ekip uyumu için mükemmeldir.

  • Karizmatik bir duruş ve lider enerjisi yaymanıza yardımcı olur.

Evde ve Ofiste Nasıl Kullanılır?

Evde

  • Salonun orta noktasına yerleştirerek ailenin iletişimini güçlendirin.

  • Meditasyon alanında, yoga köşenizde kullanarak köklenmeyi artırın.

  • Yastığınızın yanına koyarak huzurlu ve içgörülü rüyaları çağırabilirsiniz.

Ofiste

  • Masa üzerinde, özellikle bilgisayar yakınında tutun.

  • Ofis içindeki iletişim çatışmalarını azaltır, çalışanlar arası anlayışı artırır.

  • Sunum öncesi avuç içinde 5 dakika tutularak etkili ifade gücü artırılır.

Enerjisel Temizliği ve Yenileme Ritüeli

Birinci Aşama: Adaçayı Tütsüsü ile Temizlik

  • Taşı bir elinizde tutun.

  • Diğer elinizle adaçayı tütsüsünü yakın.

  • Tütsünün dumanını taşın etrafında dairesel şekilde gezdirin.

  • 'Septeryan taşı, şimdi tüm negatifliği bırakıyor. Sadece ışıkla doluyorsun.' niyetiyle tamamlayın.

Bu işlem her dolunayda ya da yoğun bir kullanımdan sonra yapılmalıdır.

İkinci Aşama: Akan Suyun Altında Arındırma

  • Her 15 günde bir, taşı 5 dakika boyunca soğuk akan suyun altında tutun.

  • Eğer doğrudan bir nehir, deniz veya şelale gibi doğal kaynak varsa, orada yıkamak çok daha etkilidir.

Akan su, taşı hem fiziksel hem de enerjisel olarak yeniler. Uyarı: Septeryan, yapısı itibariyle serttir; ancak uzun süreli suya maruz bırakılmamalıdır. 5 dakikayı aşmayın.

AstrodehA’nın Ruhsal Önerisi

Septeryan taşı ile birlikte her sabah meditasyon öncesi şu niyeti tekrarlayın:

'Yüce Yaradan’ın izniyle tüm korkularım çözülüyor. Septeryan’ın bilgeliği beni topraklıyor, koruyor ve güçlendiriyor. Söyleyecek sözüm, yürünecek yolum, hizmet edecek ışığım var.'

Ve ardından aşağıdaki sayı sekansını taşın altına yerleştirin:

544 888 777 21234

Bu sekans, değişimin koruyucu gücünü ve ruhsal açılımın yüksek frekansını taşla entegre eder.

AstrodehA Ritüel Tavsiyesi

Haftada 1 gün, Septeryan taşı, adaçayı tütsüsü ve 10 dakika sessizlik uygulaması yapın. Taşı sol elinize alın, sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. 10 dakika boyunca sadece nefesinize odaklanın. Sessizlik içinde kendi içsel rehberliğiniz size konuşacaktır.

Son Söz

Septeryan, ruhsal derinlik, duygusal denge ve içsel liderlik taşır. Bu kadim toprak taşı, çatlakları onarmaz — onların içindeki ışığı ortaya çıkarır. AstrodehA olarak önerimiz: Onu bir aksesuar değil, yaşam arkadaşınız gibi görün. Evde, işte, ruhsal yolculukta onun desteğini yadsımayın. Septeryan’ı taşıyan kişi, kendi içindeki liderle tanışır. Ve hatırla: Gerçek şifa, toprakla gökyüzünü kalbinde birleştirebildiğinde başlar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

