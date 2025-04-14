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Senin Süper Gücün Ne?

etiket Senin Süper Gücün Ne?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 10:31

Temizlik yapmak bazen sıkıcı bir iş gibi görünse de her birimizin kendine has bir gücü var! Peki, senin temizlikteki süper gücün ne? Öğrenmek için testi çözmeye başla! 👇

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1. Temizlik yaparken müzik açar mısın?

2. Cam silmek mi, yerleri silmek mi?

3. “Temizlik günü” kavramın var mı?

4. Peki, temizlik yaparken senin için en sinir bozucu şey ne?

5. “5 dakikada evi toparla” challenge’ına katıldın. Ne yaparsın?

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6. Tercihini merak ediyoruz: Çamaşırları katlamak mı, bulaşıkları yerleştirmek mi?

7. Temizliği bitirdin ama salonun köşesinde minik bir toz fark ettin, ne yaparsın?

8. Temizlikteki vazgeçilmez yardımcın hangisi?

9. Bizden sır çıkmaz, yatak çarşaflarını ne sıklıkla değiştiriyorsun?

10. Temizlik yarışmasına katıldın, rakibin kim olsun istemezdin?

Senin gücün: Hızlı bir şekilde temizlemek!

Belli ki senin süper gücün hız! Evin her köşesini göz açıp kapayıncaya kadar toparlıyor, elektrikli süpürgeni eline alıp her şeyin yoluna girmesini sağlıyorsun. Bazı zamanlar dağınık olsan bile misafir geldiğinde her yeri anında pırıl pırıl yapıyorsun! Detaylarda boğulmadan pratik çözümlerle işi bitiriyorsun. Sana yetişmek mümkün değil!

Senin gücün: Derinlemesine temizlik yapmak!

Senin süper gücün detaylarda saklı! Her köşe her oda mükemmel olmalı. Camlardan duvarlara kadar her yeri temizlerken gözünden hiçbir şey kaçmaz. Her şey planlı, programlı ve sen “Bitti!” diyorsan gerçekten bitmiştir. Senin elinden çıkan evin pırıl pırıl olduğuna ve mis gibi koktuğuna şüphe yok!

Senin gücün: Stratejik olmak!

Sen temizlik işini tam bir organizatör gibi yönetiyorsun. Adım adım planını yapar her işin sırasıyla halledilmesini sağlarsın. Evin her alanı bir düzen içinde ve senin sayende her şey yerli yerindedir. Her zaman yapmana gerek yok ama doğru zamanda doğru hamleyi yaparsın. Listeler, zamanlama ve minimal eforla maksimum temizlik senin işin!

Senin gücün: Ertelemek!

Evet, temizlikle aranda çok da güçlü bir bağ yok gibi görünüyor ama bu büyük bir sorun değil! Temizlik yaparken bazen işi ertelemen normal. Senin süper gücün, erteleme noktasında bir profesyonel olmak! Gerekince yapıyorsun elbette ama önceliğin “konfor”. Belki de doğru motivasyonu bekliyorsun. Belki de iyi bir temizlik playlist’i?

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