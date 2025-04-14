Senin Süper Gücün Ne?
Temizlik yapmak bazen sıkıcı bir iş gibi görünse de her birimizin kendine has bir gücü var! Peki, senin temizlikteki süper gücün ne? Öğrenmek için testi çözmeye başla! 👇
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1. Temizlik yaparken müzik açar mısın?
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2. Cam silmek mi, yerleri silmek mi?
3. “Temizlik günü” kavramın var mı?
4. Peki, temizlik yaparken senin için en sinir bozucu şey ne?
5. “5 dakikada evi toparla” challenge’ına katıldın. Ne yaparsın?
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6. Tercihini merak ediyoruz: Çamaşırları katlamak mı, bulaşıkları yerleştirmek mi?
7. Temizliği bitirdin ama salonun köşesinde minik bir toz fark ettin, ne yaparsın?
8. Temizlikteki vazgeçilmez yardımcın hangisi?
9. Bizden sır çıkmaz, yatak çarşaflarını ne sıklıkla değiştiriyorsun?
10. Temizlik yarışmasına katıldın, rakibin kim olsun istemezdin?
Senin gücün: Hızlı bir şekilde temizlemek!
Senin gücün: Derinlemesine temizlik yapmak!
Senin gücün: Stratejik olmak!
Senin gücün: Ertelemek!
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