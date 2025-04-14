Senin Süper Gücün Ne?

Evet, temizlikle aranda çok da güçlü bir bağ yok gibi görünüyor ama bu büyük bir sorun değil! Temizlik yaparken bazen işi ertelemen normal. Senin süper gücün, erteleme noktasında bir profesyonel olmak! Gerekince yapıyorsun elbette ama önceliğin “konfor”. Belki de doğru motivasyonu bekliyorsun. Belki de iyi bir temizlik playlist’i?