Senin Ruhun Yaralı mı?
Senin Ruhun Yaralı mı?
Senin ruhun yaralı mı?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım hiç yaşanmasını istemediğin bir yıl var mı?
4. Senin hayatın sence nasıl?
5. Mücadele etmek sana ne hissettiriyor?
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6. Sevdiğin insanların hepsi şu an yanında mı?
7. Yaşadığın her şeyi anlatacağın biri var mı?
8. Son olarak sen bu hayatı kimin için yaşıyorsun?
Sen aslında ruhu iyileşen birisin!
Sen ruhu yaralı birisin!
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