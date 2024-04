Senin ruhun yaralı mı?

Hayatın karşısında duran sen, bir ruhun yeniden doğuşunu temsil ediyorsun. Tıpkı herkes gibi sen de hayatın zorlu dalgalarıyla boğuşmuş, kimi zaman nefes almakta zorlanmışsın. Ancak, tüm bu zorluklar senin omuzlarında ağır bir yük oluşturmuş gibi görünse de, sen her zaman güçlü bir şekilde ayakta durmayı başarmışsın. Hayatın sana attığı her darbe, seni yıkmak yerine daha da güçlendirmiş. Kendine zarar verebilecek her türlü olumsuz durumun karşısında durmuş, onlara karşı savaşmışsın. Kendini korumak için attığın bu adımlar, seni daha da güçlü kılmış. Senin ruhun, tüm bu zorluklara rağmen iyileşmiş. Çünkü sen, kendine zarar verecek her şeyden uzak durmayı başarmışsın. Kendini korumak için attığın bu adımlar, seni daha da güçlü kılmış. Senin hikayen, bir yeniden doğuş hikayesi. Her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı başaran, kendini korumayı ve iyileşmeyi başaran bir ruhun hikayesi. Ve bu hikaye, tüm zorluklara rağmen hayatta kalmanın ve kendine zarar verecek her şeyden uzak durmanın bir sembolü. İşte sen, tam da bu sembolü temsil ediyorsun.