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Senin Ruhun Yaralı mı?

Senin Ruhun Yaralı mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
06.04.2024 - 16:01

Senin ruhun yaralı mı?

Haydi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım hiç yaşanmasını istemediğin bir yıl var mı?

4. Senin hayatın sence nasıl?

5. Mücadele etmek sana ne hissettiriyor?

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6. Sevdiğin insanların hepsi şu an yanında mı?

7. Yaşadığın her şeyi anlatacağın biri var mı?

8. Son olarak sen bu hayatı kimin için yaşıyorsun?

Sen aslında ruhu iyileşen birisin!

Hayatın karşısında duran sen, bir ruhun yeniden doğuşunu temsil ediyorsun. Tıpkı herkes gibi sen de hayatın zorlu dalgalarıyla boğuşmuş, kimi zaman nefes almakta zorlanmışsın. Ancak, tüm bu zorluklar senin omuzlarında ağır bir yük oluşturmuş gibi görünse de, sen her zaman güçlü bir şekilde ayakta durmayı başarmışsın. Hayatın sana attığı her darbe, seni yıkmak yerine daha da güçlendirmiş. Kendine zarar verebilecek her türlü olumsuz durumun karşısında durmuş, onlara karşı savaşmışsın. Kendini korumak için attığın bu adımlar, seni daha da güçlü kılmış. Senin ruhun, tüm bu zorluklara rağmen iyileşmiş. Çünkü sen, kendine zarar verecek her şeyden uzak durmayı başarmışsın. Kendini korumak için attığın bu adımlar, seni daha da güçlü kılmış. Senin hikayen, bir yeniden doğuş hikayesi. Her şeye rağmen dimdik ayakta durmayı başaran, kendini korumayı ve iyileşmeyi başaran bir ruhun hikayesi. Ve bu hikaye, tüm zorluklara rağmen hayatta kalmanın ve kendine zarar verecek her şeyden uzak durmanın bir sembolü. İşte sen, tam da bu sembolü temsil ediyorsun.

Sen ruhu yaralı birisin!

Hayatın acımasız dalgaları seni yıpratmış, ruhunu derinden yaralamış birisin. Her geçen gün, yaşadığın olaylar seni bir nebze daha incitmiş, belki de farkında olmadan yüreğinde derin çizikler bırakmış. Sessizce, kimsenin duymadığı bir hüzünle kendi içinde ağlamışsın. Bu acılar, belki de farkında olmadan, ruhunda geniş ve derin yaralar açmış. Artık kendini bırakmışsın, başkalarına yönelmişsin. Başkalarının dertlerini dinlemek, onların acılarına ortak olmak belki de senin kendi acılarını unutmana yardımcı olmuş. Bu belki de senin acılarını hafifleten bir balsam olmuş, belki de seni bir nebze olsun rahatlatmış. Ama sen, bu hayatta çok yara almış birisin. Ve belki de artık bu yaraları iyileştirmek için uğraşmıyorsun. Belki de artık bu acılara alıştığın için, onları iyileştirmek yerine onlarla yaşamayı tercih ediyorsun. Kendi acılarına rağmen başkalarının dertlerini dinlemek, belki de senin en büyük kahramanlığın. Sen, hayatın acımasız yüzüne rağmen hala başkalarına yardım etmeye çalışan, yaralarıyla yaşamayı öğrenmiş bir kahramansın.

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