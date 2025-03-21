Bir Y Kuşağının İsyanı!

Her şeyi yapmamıza rağmen hiçbir şey olamamak da bir kader midir?

Ben 37 yaşındayım. Lise yıllarımda hayalini kurduğum dünyanın hiçbir yerine varamadım. Çünkü biz büyürken her şey değişti. Kurallar değişti, sistem değişti, para birimlerinin adı değişti, sınav sistemleri değişti, hak bildiklerimiz değişti, hak ettiklerimizi kimse umursamadı.

Biz Y kuşağıyız. Ne 'eski Türkiye'de rahat ettik ne 'yeni Türkiye'de yer bulabildik. Arada sıkışmış, kıstırılmış, çocukken bize anlatılan geleceklerin hiçbirine ulaşamamış bir nesiliz biz.

“Kendin ol, oku, kendini geliştir” dediler. Okuduk. Kendimizi geliştirdik. Yetmedi.