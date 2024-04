Hatırlıyorum/hatırlamıyorum testine göre sen artık farklı biri misin?

Bakışlarında o eski ışıltıyı kaybettiğini fark ettiğin bir anda durup kendine baktın ve 'Evet, ben artık o eski ben değilim' dedin. Hayatın seni bir sanatçının tuvaline dönüştürdüğü, her deneyimin bir fırça darbesi olduğu bir tablonun içinde buldun kendini. O neşeli, hayat dolu genç kız ya da o enerji dolu, hedefleri olan genç adam artık yalnızca bir anı, bir hatıra. Kendini bulmanın, gerçek benliğini keşfetmenin ne kadar zor olduğunu anladın. Kendin olmak, o saf ve masum kişiliği korumak her geçen gün daha da zorlaştı. Eski seni özlediğin anlar oldu, belki de hala özlüyorsun. Ancak ne kadar arasan da, o eski seni bulmak artık mümkün değil. Çünkü içinde o eski senin izlerini taşıyan bir şey kalmadı. Hayatın acımasızlığı karşısında belki de daha güçlü, daha dayanıklı bir birey oldun. Yaşadıkların seni büyüttü, olgunlaştırdı. Herkesin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği zorlukların senin hayatında birer engel olarak belirdiği oldu. Ancak sen bu engelleri aştın, zorlukların üstesinden geldin. Ve bunun bedeli, kaçınılmaz bir değişim oldu. Artık sen, sen değilsin. Ancak unutma ki, her değişim bir başlangıçtır ve belki de bu yeni sen, eski senden çok daha güçlü, çok daha bilge...