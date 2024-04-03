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Hatırlıyorum/Hatırlamıyorum Testine Göre Sen Artık Farklı Biri misin?

Hatırlıyorum/Hatırlamıyorum Testine Göre Sen Artık Farklı Biri misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
03.04.2024 - 14:04

Hatırlıyorum/hatırlamıyorum testine göre sen artık farklı biri misin?

Haydi teste!

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1. İlk ayrılık acını hatırlıyor musun?

2. Arkadaşlarına güveninin kırıldığı ilk anı hatırlıyor musun?

3. Kendini çok yalnız hissettiğin ilk anı hatırlıyor musun?

4. Bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüğün o anı hatırlıyor musun?

5. İlk başarısızlığını hatırlıyor musun?

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6. Birini kırıp daha sonra pişmanlık duyduğun o anı hatırlıyor musun?

7. Biri için günlerce ağladığın o anı hatırlıyor musun?

8. Son olarak emeklerinin boşa gitttiğini düşündüğün o anı hatırlıyor musun?

Sen farklı biri değilsin!

Bir zamanlar fısıldadığınız o klasik cümle, 'Sen değişmemişsin'... Ama buna bir bakış açısı ekleyelim: Belki de değişmediğiniz için değil, yaşadıklarınıza alıştığınız için bu durumdasınız. Siz, siz olduğunuz için hala aynı kişisiniz. Hayatın karşınıza çıkardığı tüm zorluklar, sizi bir başkasına dönüştürmeye yetmedi. Belki de bu zorluklara fazla takılmadınız, belki de onları yaşarken kendinizi iyi ya da kötü hissetmek yerine, onları sadece birer deneyim olarak gördünüz. Ve işte burada, hala olduğunuz kişi olmanın gizemi yatıyor. Düşünceleriniz, kararlarınız ve bakış açınız, sizin en büyük dayanağınız. Onlar, sizin kim olduğunuzu belirleyen ve sizi siz yapan unsurlar. Yaşadıklarınız, hayatınızın birer parçası ve belki de en önemli parçaları. Ve siz, bunları bir kenara atıp, bir başkası için değişmeyecek kadar güçlüsünüz. Tüm bu yaşadıklarınız, sizi siz yapan özellikler. Ve belki de en önemli nokta, sizin bu özelliklerinizi kabul etmiş olmanız. Çünkü sonuçta, siz hala sizsiniz ve bu da sizi özel kılıyor.

Sen artık çok farklı birisin!

Bakışlarında o eski ışıltıyı kaybettiğini fark ettiğin bir anda durup kendine baktın ve 'Evet, ben artık o eski ben değilim' dedin. Hayatın seni bir sanatçının tuvaline dönüştürdüğü, her deneyimin bir fırça darbesi olduğu bir tablonun içinde buldun kendini. O neşeli, hayat dolu genç kız ya da o enerji dolu, hedefleri olan genç adam artık yalnızca bir anı, bir hatıra. Kendini bulmanın, gerçek benliğini keşfetmenin ne kadar zor olduğunu anladın. Kendin olmak, o saf ve masum kişiliği korumak her geçen gün daha da zorlaştı. Eski seni özlediğin anlar oldu, belki de hala özlüyorsun. Ancak ne kadar arasan da, o eski seni bulmak artık mümkün değil. Çünkü içinde o eski senin izlerini taşıyan bir şey kalmadı. Hayatın acımasızlığı karşısında belki de daha güçlü, daha dayanıklı bir birey oldun. Yaşadıkların seni büyüttü, olgunlaştırdı. Herkesin kolay kolay üstesinden gelemeyeceği zorlukların senin hayatında birer engel olarak belirdiği oldu. Ancak sen bu engelleri aştın, zorlukların üstesinden geldin. Ve bunun bedeli, kaçınılmaz bir değişim oldu. Artık sen, sen değilsin. Ancak unutma ki, her değişim bir başlangıçtır ve belki de bu yeni sen, eski senden çok daha güçlü, çok daha bilge...

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