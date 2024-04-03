Hatırlıyorum/Hatırlamıyorum Testine Göre Sen Artık Farklı Biri misin?
Hatırlıyorum/Hatırlamıyorum Testine Göre Sen Artık Farklı Biri misin?
Hatırlıyorum/hatırlamıyorum testine göre sen artık farklı biri misin?
Haydi teste!
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1. İlk ayrılık acını hatırlıyor musun?
2. Arkadaşlarına güveninin kırıldığı ilk anı hatırlıyor musun?
3. Kendini çok yalnız hissettiğin ilk anı hatırlıyor musun?
4. Bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüğün o anı hatırlıyor musun?
5. İlk başarısızlığını hatırlıyor musun?
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6. Birini kırıp daha sonra pişmanlık duyduğun o anı hatırlıyor musun?
7. Biri için günlerce ağladığın o anı hatırlıyor musun?
8. Son olarak emeklerinin boşa gitttiğini düşündüğün o anı hatırlıyor musun?
Sen farklı biri değilsin!
Sen artık çok farklı birisin!
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