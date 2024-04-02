İlişki IQ'n Kaç?
İlişki IQ'n Kaç?
İlişki IQ'n kaç?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım senin kaç tane ilişkin oldu?
4. Flörtlerin genellikle ne kadar sürüyor?
5. Bir ilişkiyi nasıl kurtarırsın?
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6. Sen genellikle insanlarla nereden tanışırsın?
7. Sence bir ilişkide ne olmamalı?
8. Son olarak bir dizi çifti seçer misin?
Senin ilişki IQ'n 76-89 arası...
Senin ilişki IQ'n 111-129 arası...
Senin ilişki IQ'n 130-160 arası...
Senin ilişki IQ'n 90-110 arası...
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