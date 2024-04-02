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İlişki IQ'n Kaç?

İlişki IQ'n Kaç?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.04.2024 - 18:57

İlişki IQ'n kaç?

Haydi testeee!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım senin kaç tane ilişkin oldu?

3. Söyle bakalım senin kaç tane ilişkin oldu?

4. Flörtlerin genellikle ne kadar sürüyor?

4. Flörtlerin genellikle ne kadar sürüyor?

5. Bir ilişkiyi nasıl kurtarırsın?

5. Bir ilişkiyi nasıl kurtarırsın?
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6. Sen genellikle insanlarla nereden tanışırsın?

6. Sen genellikle insanlarla nereden tanışırsın?

7. Sence bir ilişkide ne olmamalı?

7. Sence bir ilişkide ne olmamalı?

8. Son olarak bir dizi çifti seçer misin?

Senin ilişki IQ'n 76-89 arası...

Senin ilişki IQ'n 76-89 arası... İlişkilerinde pek beklenileni veremiyor ve aynı şekilde de beklenileni alamıyorsun. Kurduğun ilişkilerde hep bir şeyler eksik oluyor. Bu da senin ilişkilerinin erken bitmesine ve sağlıklı bir ilişki sürdürmeni engelliyor.

Senin ilişki IQ'n 111-129 arası...

Senin ilişki IQ'n 111-129 arası... Evet, senin ilişkilerin genellikle çok heyecanlı başlayıp çabuk bitenlerden. Sen ilişki sürecine kadar kendini ona adıyor ve onun için her şeyi yapabiliyorsun ama bir süre sonra maalesef hevesin kaçıyor. İnsanların en küçük bir hareketi seni soğutmaya yetiyor.

Senin ilişki IQ'n 130-160 arası...

Senin ilişki IQ'n 130-160 arası... Evet, senin ilişkilerin genelde sağlam ilerliyor. İlişkilerinde daha ciddi bir tavır sergiliyorsun. Her şeyden uzaklaşıyor ve kendini ona adıyorsun. Bu da aslında senin bir süre sonra sıkılmana neden oluyor. Onun her şeyi olurken kendi hayatından çok fazla veriyorsun. Yani onsuz bir hayat artık senin için korkunç bir hal alıyor. Bu da senin onun için her şeyi yapmana ve onu kaybetmemek için fazla çabalamana neden oluyor.

Senin ilişki IQ'n 90-110 arası...

Senin ilişki IQ'n 90-110 arası... Sen fazla sağlıklı bir ilişki kurabilen birisin. Bir ilişki de hem eğlenceyi hem mantığı hem de hayalleri bir arada tutabilirsin. Senin ilişkilerin hep çok normal olmuştur. Taksit bir ilişki yaşamamışsındır çünkü en önemlisi sen toksik biri değilsin. Mantıktan, konuşmaktan yana birisin. Senin ilişkilerinin temeli buna dayanıyor.

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