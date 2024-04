İlişki IQ'n kaç?

Senin ilişki IQ'n 130-160 arası... Evet, senin ilişkilerin genelde sağlam ilerliyor. İlişkilerinde daha ciddi bir tavır sergiliyorsun. Her şeyden uzaklaşıyor ve kendini ona adıyorsun. Bu da aslında senin bir süre sonra sıkılmana neden oluyor. Onun her şeyi olurken kendi hayatından çok fazla veriyorsun. Yani onsuz bir hayat artık senin için korkunç bir hal alıyor. Bu da senin onun için her şeyi yapmana ve onu kaybetmemek için fazla çabalamana neden oluyor.