Senin Prime Dönemin Ne Zaman Gelecek?
Senin Prime Dönemin Ne Zaman Gelecek?
Herkesin hayatının en iyi dönemini yaşadığı bir zamanı olmuştur, olmadıysa olacaktır. 😇 Bakalım, senin prime dönemin ne zaman olacak? Öğrenmeye hazırsan, haydi teste! 🥰👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seç bakalım.
3. Şu an hayatından memnun olduğun bir dönemde misin?
4. Geleceğin için umutlu bir insan olduğunu düşünüyor musun?
5. Bu ara genel olarak moralin nasıl?
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6. Hayatında kötü giden şeylere nasıl yaklaşıyorsun?
7. Peki, 3 sene içinde kendinle ilgili hangi konuda en iyi seviyede olmak istiyorsun?
8. Disiplinli bir insan mısın?
9. Çok büyük ve gerçekleşmesi zor hayallerin var mı?
10. Son olarak, hedefine ulaşmak için her yola başvurur musun?
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1 Sene Sonra!
2 Sene İçinde!
3 Sene İçinde!
5 Sene Sonra!
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2 Sene İçinde! Hadi bakalım ;)