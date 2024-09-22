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Senin Nasıl Bir Gülümsemen Var?

Senin Nasıl Bir Gülümsemen Var?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 12:01

Her insanın gülümsemesi farklıdır. Kimi büyük kahkahalarla güler, kimi de küçük tebessümlerle. Peki sen nasıl gülüyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini bir kelimeyle tanımlaman gerekirse hangisi olur?

4. En sevdiğin film türü ne?

5. Önemli kararları duygularınla mı alırsın, mantığınla mı?

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6. Bir buluşma sırasında en çok hangi anda gülümsersin?

7. Senin için bir ilişkide en önemli şey ne?

8. İnsanlara kolayca güvenir misin?

9. Senin için önemli bir konuyu ilk kime anlatırsın?

10. Son olarak gülüşünü en iyi tanımlayan emoji hangisi?

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Senin gülümsemen bol kahkahalı!

Hayatın her anını sonuna kadar saran, enerjisi tavan yapan ve her daim neşe saçan bir insansın. Kahkahan, bir orkestranın en tatlı melodisini andırıyor ve bu melodiyi duyan herkesi sarıp sarmalıyor, onlara enerji pompalıyor. Kahkahanın bulaşıcı etkisiyle, insanlar sanki tüm dertlerini bir kenara bırakıyor ve içlerine doğan neşe dalgasıyla birlikte yüzlerinde bir tebessüm beliriyor. Hayatı büyük yaşamayı seviyorsun ve bu tutkunu gülümsemenle de gösteriyorsun. Gülümsemen, bir sabah güneşinin parıltısını andırıyor ve etrafına ışık saçıyor. İşte sen, bu kadar büyülü, enerjik ve neşe dolu bir insansın. Her adımında, her hareketinde bu enerjiyi ve neşeyi etrafına yayıyorsun. Seninle aynı ortamda olan herkes, bu pozitif enerjiden nasibini alıyor ve hayata daha umutlu bir gözle bakıyor. Seninle yaşamak, adeta bir festival havasında geçiyor. İşte sen, hayatın tüm renklerini bir araya getiren, neşe saçan bir insansın.

Senin gülümsemen utangaç bir gülümseme!

Senin, içten içe sakladığın bir gülümseme hikayen var. Bu hikaye, biraz utangaçlık, biraz da mahcubiyetle dolu. Aslında sen, hayatın tüm renklerini bir kahkaha ile kutlamayı çok seviyorsun. Ancak kalabalık bir ortamda, gözler üzerinde hissettiğin o baskı, seni biraz geri çekiyor. Bu yüzden o eşsiz kahkahanı, sadece en yakınlarına, en güvendiğin kişilere armağan ediyorsun. Dışarıda, kalabalığın arasında, seninle tanışanlar sadece o utangaç gülümsemene tanıklık edebiliyorlar. Bu gülümseme, belki de senin en büyük sırrını saklıyor: İçindeki neşeli ruhu ve kahkahayı seven kalbini.

Senin gülümsemen küçük bir tebessüm!

Senin gülüşün, bir başkasının kahkahasından daha sessiz, daha hafif, daha zarif. Gözlerinin köşesinde beliren ufak bir kıvrım, dudaklarının hafifçe yukarı doğru çekilmesi, işte senin gülüşün bu. Kahkahaların gürültüsüne, kalabalığın içinde yankılanan seslerine ihtiyaç duymuyorsun. Senin gülüşün, bir tebessüm. İçten, samimi ve sade. Bir başkası belki fark etmez, belki gözden kaçırır bu sessiz tebessümü. Ama senin için bu yeterli. Çünkü sen, gülüşünün sesini değil, anlamını önemsiyorsun. Gürültülü kahkahalar yerine, sessiz ve derin tebessümler tercih ediyorsun. Bu, senin gülüş tarzın, bu senin seçimin. Ve bu seçim, seni sen yapan detaylardan biri.

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filosofiya

bol kahkahalı (değil)

cansu ersan

Senin gülümsemen utangaç bir gülümseme!