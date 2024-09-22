Senin Nasıl Bir Gülümsemen Var?
Senin Nasıl Bir Gülümsemen Var?
Her insanın gülümsemesi farklıdır. Kimi büyük kahkahalarla güler, kimi de küçük tebessümlerle. Peki sen nasıl gülüyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini bir kelimeyle tanımlaman gerekirse hangisi olur?
4. En sevdiğin film türü ne?
5. Önemli kararları duygularınla mı alırsın, mantığınla mı?
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6. Bir buluşma sırasında en çok hangi anda gülümsersin?
7. Senin için bir ilişkide en önemli şey ne?
8. İnsanlara kolayca güvenir misin?
9. Senin için önemli bir konuyu ilk kime anlatırsın?
10. Son olarak gülüşünü en iyi tanımlayan emoji hangisi?
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Senin gülümsemen bol kahkahalı!
Senin gülümsemen utangaç bir gülümseme!
Senin gülümsemen küçük bir tebessüm!
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bol kahkahalı (değil)
Senin gülümsemen utangaç bir gülümseme!