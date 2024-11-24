Senin Karman İyi mi Kötü mü?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Senin Karman İyi mi Kötü mü?
Sizler için biraz eğlence, biraz düşündürücü bir test hazırladık. Hayatın içindeki her eylemin bir sonucu olduğunu düşünenler, bu test tam size göre. İyi ya da kötü, her hareketin bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. İyi bir insan olmanın, hayatınıza iyi şeyler çekeceği inancı sizde de var mı? Ya da kötülüklerin peşinizi bırakmayacağını mı düşünüyorsunuz?
Senin karman iyi mi kötü mü?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Birine karşı yanlış yaptığında nasıl hissediyorsun?
4. Biri sana haksızlık ettiğinde ne yaparsın?
5. Başka birinin başarısını duyduğunda nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha önce hiç birini aldattın mı?
7. Peki daha önce hiç sevgiline yalan söyledin mi?
8. Son olarak bilerek birini zor durumda bıraktın mı?
Senin karman iyi!
Senin karman kötü!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın