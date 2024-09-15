Senin Karakterin Hangi Doğa Olayını Yansıtıyor?
Senin Karakterin Hangi Doğa Olayını Yansıtıyor?
Senin karakterin hangi doğa olayını yansıtıyor?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana çok sıkı bir sır verdiğinde ne yaparsın?
4. Bir sorunla karşılaştığında nasıl tepki verirsin?
5. Bir partiye nasıl katılırsın?
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6. Hayatta bir şeyi istersen elde eder misin?
7. Birini tanımaya çalışırken nasıl bir yol izlersin?
8. Peki sen kontrollü biri misin?
9. En son ne zaman sevdiğin birini gerçekten kırdın?
10. Son olarak hayatından çok fazla insanı çıkartıp, çok fazla başka insanı alır mısın?
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Sen selsin!
Sen volkanik patlamasın!
Şimşek
Sen fırtınasın!
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