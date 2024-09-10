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Burcuna Göre Evlilik Teklifini Hangi Şehirde Alacaksın?

Burcuna Göre Evlilik Teklifini Hangi Şehirde Alacaksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.09.2024 - 16:01

Heyecanın doruklarda olduğu o an, sevdiğin insanın gözlerinin içine bakarak 'EVETTTTT!!!!!' diye haykıracaksın... Peki bunu nerede yapacaksın? Burcuna göre hangi şehirde evlilik teklifi alacaksın?

Haydi testeee!

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Burcunu seçer misin?

Nevşehir

Nevşehir

Brugge

Brugge

Muğla

Muğla

Prag

Prag

Venedik

Venedik

Budapeşte

Budapeşte

Floransa

Floransa

Antalya

Antalya

Dubrovnik

Dubrovnik

İstanbul

İstanbul

Roma

Roma

Paris

Paris

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