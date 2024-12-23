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Tarot Falına Göre 24 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Aralık Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
23.12.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Aralık Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Yakın zamanlarda yaşadığın bir olaydan dolayı kendini çok fazla germişsin. Kartını açar açmaz üzerindeki gerginliği ben hissettim yahu! Bana soracak olursan, bugün içinde kendini sakinleştirmek adına bazı adımlar atmalısın. Mesela hiç deneyimlemediğin bir şeye adım atmaya ne dersin? Bunun sana iyi geleceğini düşünüyorum. Ayrıca ilerleyen günlerde harika bir haber alacaksın. Beklemede kal lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Geçtiğimiz günlerde, geleceğin hakkında endişelendiğin konular olmuş. Artık endişelerini bir kenara bırakmalı ve somut adımlar atmalısın. Bunu yapmanı sağlayacak en önemli etken ise planlı bir şekilde hareket etmeye başlaman olacak. Bu durumun sana başarı getireceğine emin olabilirsin. Kontrollü olmak önemli bence :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının başına tatsız bir olay gelmiş ve sen onunla iletişime geçmeyerek ayıp etmişsin. Lütfen bana kızma, sana gerçekleri söylemek durumundayım. Bana soracak olursan, gün içinde onunla iletişime geçmelisin. Bugün yapacağın bu yardım sayesinde, ilerleyen günlerde başına çok güzel bir olay gelecek. Sen bile şaşıp kalacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son zamanlarda maddi olarak biraz sıkıntı çekmişsin ve bu nedenle de canın biraz sıkılmış. Hayatın neler getireceği belli olmaz sonuçta. Bence hemen enseyi karartmaya gerek yok. İlerleyen günlerde maddi açıdan rahatlayacağını hatta üstüne aşk hayatının yoluna gireceğini görüyorum. Seni çok mutlu olacağın günler bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Son zamanlarda, uzun süredir iletişime geçmediğin bir flörtünle tekrar iletişime geçeceksin. Aslında beklentilerinin aksine, oldukça keyifli de zaman geçirecek ve birbirinizi de özlediğinizin farkına varacaksınız. Bir şans daha vermeye ne dersin? Hem yeni yılın neler getireceği belli olmaz ;)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, ev ortamından bir nebze de olsa uzaklaşmalısın. Son zamanlarda yaşadığınız gerginlikler seni fazlasıyla yormuş. Artık uykuların bile kaçmaya başlamış! Günlük rutininden çıkarak farklı bir şey yapman sana fazlasıyla iyi gelecek. Bununla birlikte, sağlığını da daha fazla ihmal etme artık. Yoksa hem psikolojik hem fiziksel olarak yorgun olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süredir kafanda olan biten şeyleri birileriyle paylaşmak istiyorsun. Fakat etrafında da düzgün birisini bulamıyorsun. Bana soracak olursan, bu şekilde düşünmemeli ve yakın bir arkadaşından yardım almalısın. Aksi takdirde kendini olumsuz anlamda etkileyeceksin. Bununla birlikte, yakın zamanda güzel bir haber alacağını da söyleyeyim. Ailenize yeni bir üye katılıyor! :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, geçmişte verdiğin bazı kararları ve yaptıklarını düşündüğün bir gün olacak diyebilirim. Fakat kendini suçlamamanı rica ediyorum. Geçmişte o şekilde davranmasaydın şu anda bu farkındalığa ve deneyime sahip olamayacaktın sonuçta. Herkes hata yapar. Kendini affet ve artık yoluna devam et. Senin karakterin, görüp geçirdiğin bu zorluklar sayesinde oldukça güçlü.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bir süredir çok fazla özlediğin birisi olduğunu görüyorum. Aslında bu kişiyle sürekli iletişim halinde değilmişsiniz ancak bu süre zarfında ne kadar içten bir bağ ile birbirinize bağlı olduğunuzu fark etmişsiniz. Bugün onu aramaya ne dersin? Bence ikinize de çok iyi gelecek sevgili okurum. Bununla beraber, pek yakında kariyerinle ilgili önemli bir karar alman gerekebilir. Lütfen aceleci davranma, kendine bir 'artı, eksi listesi' yap.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kartını açar açmaz ne kadar duygusal biri olduğun konusunda enerji aldım. Bu durumun da zaman zaman seni yorduğunu görüyorum. Hele ki son günlerde insanları üzmemek için kendinden çok fazla taviz vermişsin. Biraz daha mantığını devreye sokarak düşünmeye çalışman sana fayda sağlayabilir. Lütfen sırf diğer insanları üzmemek adına hareket etmeyi bırak. Kendi değerlerine sahip çık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, aslında bir süre önce kafandan çıkardığın o kişiyle ilgili bir haber alacaksın. Biraz da kafan karışacak haliyle. Senden kendini bu kişiye kaptırmamanı ve güncel yaşantına odaklanmanı istiyorum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacağının haberini vermeliyim. Hayatındaki toksik insanları çıkardığın zaman, iyi olanın seni bulduğunu göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, hiç beklemediğin bir arkadaşının seninle iletişime geçtiğini göreceksin. Bu konuşma isteğinin sebebi aslında senin sahip olduğun konum. Açıkçası, ben pek de iyi niyet sezemedim. Bence bu kişinin isteklerini oturup bir düşün, acele davranmamanda fayda var. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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