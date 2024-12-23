CHP’li Başkanın Borçlar Karşısındaki İlginç Çözümü: “Kendimi Eve Kapatacağım”
CHP’li Başkanın Borçlar Karşısındaki İlginç Çözümü: “Kendimi Eve Kapatacağım”
Konya’nın Ereğli ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ümit Akpınar, bir önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle ilginç bir karar aldı. “Her yerimizi bağladılar, çaresiz kaldık” diyen Başkan Akpınar, ekonomik dar boğaz sebebiyle işçi çıkarılması gerektiğini ifade etti. CHP’li başkan, farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek için kendisine ev hapsi verdiğini de sözlerine ekledi.
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Son yerel seçimlerde oyların yüzde 42,29’unu alarak Konya’nın Ereğli ilçesinden Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ümit Akpınar’ın başı belediyenin önceki dönemden kalan borçları nedeniyle dertte.
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Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, belediyenin artan borçları nedeniyle kendisine işçi çıkarılması gerektiği söylenen Akpınar, “Çok zor durumdayız” ifadelerini kullandı.
“Tıkadılar, her yeri bağladılar. Artık çaresiziz, işçi çıkarmak zorundayız. Bu durumun başka bir çözümü kalmadı” diyen Akpınar, farkındalık yaratmak amacıyla kendisine ev hapsi cezası verdiğini söyledi.
İşte CHP’li Başkan Ümit Akpınar’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Evde oturarak ne gibi bir farkındalık yaratacaksın başkan ? Aksine oturmayıp susmayıp konuşmanız lazım seçim zamanı konuşmayı biliyorsunuz bu borçlar nasıl o... Devamını Gör