CHP’li Başkanın Borçlar Karşısındaki İlginç Çözümü: “Kendimi Eve Kapatacağım”

Konya’nın Ereğli ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ümit Akpınar, bir önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle ilginç bir karar aldı. “Her yerimizi bağladılar, çaresiz kaldık” diyen Başkan Akpınar, ekonomik dar boğaz sebebiyle işçi çıkarılması gerektiğini ifade etti. CHP’li başkan, farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek için kendisine ev hapsi verdiğini de sözlerine ekledi.