onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
23.12.2024 - 18:01

Şifalı enerjisiyle Chiron, yıl bitemden enerjinizi yükletmeye geliyor! Üstelik Venüs ile yaptığı atmışlık açı sayesinde duygusal anlamda güçlenmenizi de sağlıyor. Hayata daha sıkı sarılmak, büyümek ve ilerlemek için harika bir gün! 

Peki, 24 Aralık Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 24 Aralık Salı günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün fiziksel ve ruhsal anlamda güçlü bir şifa enerjisi ile dolacaksın. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açı kendini her zamankinden çok daha fazla önemsemeni sağlayacak. Böylece yaralarını saracak kendini iyi hissedeceksin. 

Tam da bu noktada güçlü bir irada ve cesaret ile kişisel hedeflerine yöneleceksin. İş başarısı, kariyer arzusu ya da gelecek için yatırım yapmak gündeminde olmayacak. Bunun yerine geçmiş kaygılarından kurtulmak isteyeceksin. Kendine verimli ve huzurlu bir yaşam tarzı oluşturmak önceliğin olacak. Belki de daha az çalışıp daha çok kazanmanın da bir yolunu bulursun bu dönemde! 

Chiron'un şifa enerjisiyle birlikte ilişkilerinde de birtakım dinamikler değişecek. Partnerinle romantik ve tutkulu yakınlaşmalara odaklanabilirsin. Aşkı dolu dolu yaşamak ve duygularına kapılmak isteyeceksin. Kendini anlatmak, anlaşılmak ve hislerinle hareket etmek de gündeminde olacak. Görünen o ki aşkı kendi dilinden ifade edecek, büyük bir heyecanla kendin olmak isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün özgürleşeceksin. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle güçlü kimliğini ve yeteneklerini ortaya çıkarma şansı bulacaksın. Bu süreçte manevi anlamda desteklendiğini ve beslendiğini hissedeceksin. 

İşte tam da bu noktada kendine olan güvenin artacak. Kendi kararlarını her zamankinden çok daha net bir şekilde vererek dilediğin gibi hareket edeceksin. Özellikle de sosyal ilişkilerinde ön plana çıkacaksın. Özgürlükçü tarzın ve başına buyruk halin ile dikkat de çekeceksin. Bu durum ikili ilişkilerine ve haliyle aşk hayatına da yansıyacak. Yeni bir aşka kapılmak için heyecan duyacak ve flörtleşmeye açık olacaksın. Romantik yaşantındaki kırgınlıkları unutacak, geçmişe bir sünger çekip cesur kararlarla yüzeysel ilişkilere kapılacaksın. Doyasıya eğlenecek romantik yaklaşımlarla kalp atışlarının hızlanmasına izin vereceksin. 

Öte yandan bugün ani kararlar vermeye ve bir anda iş hayatında köklü bir değişiklik yapmaya da açık olacaksın. Baskı ve otoriteden kurtulmak için bir anda istifa etmeyi ya da yeni iş girişimlerinde bulunmayı da düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün maddi kaygılarından ve ekonomik sorunlardan kurtulacaksın. Maddi ve manevi anlamda güçlenecek, köklerin sayesinde derinleşecek ve büyüyeceksin. Zira Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle aile yadigarları değerlenecek. 

Tam da bu noktada ortak kaynaklarınla ilgili meselelere dikkat etmelisin. Geçmiş anlaşmazlıkları, maddi kayıpları ve zorlukları bir kenara bırakmalısın. Bunun yerine bir anda ortaya çıkan mirasınla geleceğine yatırım yapmalısın. Harcamak yerine çoğaltmaya odaklanmalısın. Üstelik bugün düşündüğünden çok daha fazla para ve yatırımdan söz ediyor olacağız. Uzun vadede sorunlarını çözecek olan bu kazanç ile zihinsel anlamda rahata edeceksin. 

Manevi anlamda ise kabuğuna çekildiğin bir dönem olabilir. Yalnızlaşmak ve kendi başına kalmak isteyebilirsin. Bu aşamada kendine yatırım yapmaya da odaklan deriz. Sağlığına, güzelliğine/yakışıklılığına ve duygusal ihtiyaçlara öncelik ver. Göreceksin kendini daha iyi hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bakış açın değişecek! Hayattan beklentilerin, hedeflerin ve isteklerin yeniden şekillenecek. Çünkü, Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle kendini daha zinde ve güçlü hissedeceksin. Kendi sınırlarını genişletecek, yolunu açacaksın. 

Tam da bu noktada kendini daha fazla önemsemeye başlayacaksın. Duygusal anlamda güçlenecek, isteklerin doğrultusunda hareket edeceksin. Dahası hayatının merkezinde tutkuların yer alacak. Dolayısıyla hayatı istediğin gibi gönlünce yaşayacaksın. Bu arada kişisel gelişim ve eğitim konularına da öncelik verebilirsin. Daha önce pek çok kez ertelediği mesleki gelişime, akademik hedeflerine ve araştırmalarına yönelebilirsin. 

Yıl bitmeden kendin için attığın her adımda başarı seni bekliyor. Yatırım yapmak istiyorsan, hayallerine ve hedeflerine odaklan. Böylece ayakların yere daha sağlam basacak, kendine olan güvenin ise artacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün otoriter bir tavırla düzeni elinde tutmak isteyeceksin. Yönetici rolüne bürünecek hem aile içinde hem de iş hayatında gücünü göstereceksin. Elini attığın her işte güçlü bir şekilde varlığını gösterecek, yeteneklerinle kendini ispat edeceksin. 

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisi, seni her zamankinden dediğim dedik bir hale getirecek. Bu aşamada özellikle profesyonel konularda dikkatli olmanı tavsiye edeceğiz. Doğru bildiğin konularda hızlı ve kararlı bir şekilde ilerleyerek başarılı olabilirsin. Fakat emin olmadığın durumlarda fikirlere de açık olmalısın. Bu sayede hata yapmaktan uzaklaşabilir, imza attığın projelerde başarısızlık yüzdeni azaltabilirsin.  

Hadi biraz da aile düzeninden söz edelim! Hane içinde kontrolü eline aldığında sorunlar çözüme ulaşacak. Özellikle bir süredir tamamlanmayan işlerin tamamlanması, ev içindeki düzenin sağlanması söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün sosyal çevrene ve eğlenceye odaklanacaksın. Hayattan keyif alacak, dostlarınla vakit geçirmek isteyeceksin. Bir anlığına da olsa sorumluluklarını unutmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. 

Tam da bu noktada Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının da etkisiyle her zaman mükemmel olmak zorunda olmadığını hatırlayacaksın. Profesyonel yaşantında da daha dengeli bir pozisyonda konumlanacaksın. İş arkadaşlarınla arandaki ilişkide değişebilir. Zira rekabeti de bir kenara bırakabilirsin. Tabii bu sakinlik kısa sürecektir... Üstelik rekabet etmemek senin geri çekildiğin anlamına da gelmiyor. Sadece biraz ara vermiş, etrafında olup biteni izliyor gibisin. 

Öte yandan sevdiklerin ve arkadaşlarınla zaman geçirmek motivasyonunu da artıracak. Kendini daha mutlu hissedeceksin. Belki arkadaş ortamında yeni tanışacağın kişiyle tatlı flörtleşmeler ve yakınlaşmalar da yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün nazik ve naif kişiliğinle ön plana çıkacaksın. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisi altında ilişkilerinde dengeyi sağlayacaksın. Hatta daha da önemlisi, şifalanacaksın! 

Tam da bu noktada ilişkilerdeki alma- verme dengesinden söz etmek istiyoruz. Kendinden ve hayatından feragat eden tavırdan uzaklaşacaksın. Bunun yerine etrafındaki insanlara gösterdiğin özveri kadar özveri bekleyeceksin. Kendini önceliklendirecek, sevecek ve saracaksın. Görünen o ki bugün kendine şefkat göstereceksin. Aslında böylece geçmiş yaralarını dahi saracak, kıymetli bir iyilik hali içerisine gireceksin. 

Gelelim iş hayatına! İş hayatında da benzer durumlardan söz edeceğiz. Emeklerinin karşılığını almak konusunda bir hayli ısrarcı olacaksın. Verdiğin emeğin karşılığını sorgulayacak, maddi ve manevi anlamda geri dönüş bekleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gerçek bir lider olarak ortaya çıkmalısın! Kendini göstermeli, yeteneklerin ve fikirlerinle adından söz ettirmelisin... Özellikle gölgesinde kaldığın senden üstün olmayan kimselerin yüklerinden kurtulmalısın! 

Kendini değerini ortaya çıkartmak için yapacağın her hamlede başarılı olacaksın. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle başarısızlık endişesinden de kurtulacaksın. Alışık olduğumuz hızlı karar veren, hemen aksiyon alan, pratik ve güçlü kişiliğini ortaya koyacaksın. Açıkçası bu durum düşmanlarını çatlatacak, rakiplerini korkutacak. 

İş hayatındaki yeniden sivrilme ve yükselme sürecinin dışında aşk hayatında tutkularınla hareket edeceksin. Belki derin aşklar, güçlü duygular gündeminde olmayabilir ama yüzeysel heyecanlar ve anlık yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Sen ise anın tadını çıkararak mutlu olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kendini güvende hissetmek isteyeceksin. Sıklıkla merakına ve maceracı ruhuna yenik düşen, heyecan arayan kişiliğin bugün geri planda kalacak. Bunun yerine sığınacak bir limana ihtiyaç duyacaksın. Geri çekilmek, sakin ve huzurlu bir hayata adım atmak gündeminde olacak. 

Tam da bu noktada Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiden söz etmeliyiz. Maddi ve manevi anlamda güvene ihtiyaç duymanı sağlanan bu astrolojik etki, her zamankinden daha temkinli olmanı da sağlayacaktır. Hızlı kararlar almaktan kaçınabilirsin. Bunun yerine mali verileri toplamak, işin psikolojik boyunu da hesaplamak gündeminde olabilir. Bu sayede kendine daha geniş bir konfor alanı sağlayabilirsin. 

Benzer bir şekilde aşk hayatında da temkinli olabilirsin. Kendini yanında mutlu hissettiğin kimselere yönelebilir, huzur arayabilirsin. Bu motivasyon ile toksik ilişkilerden ve enerjini düşüren kişilerden uzaklaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün duyguların ön plana çıkacak. Dahası, empati ve duygusal derinlik senin için her zamankinden çok daha önemli hale gelecek. İkili ilişkilerinde kendi isteklerin kadar karşı tarafı da düşünen bir tavır ve yaklaşım sergileyeceksin. Zira bu durum parasal konular ve iş ortaklıklarında da geçerli olacak. 

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle, profesyonel yaklaşımlarına duyguların katılacak. Görünen o ki bugün senin için her zamankinden biraz farklı geçecek. Tek başına hareket etmek yerine ekibin bir parçası olmayı da kabul edeceksin. Tabii bir lider olarak sivrilmeyi de ihmal etmeyeceksin. Ancak bir yönetici değil, takımını yücelmeye odaklanan birlikten kuvvet alan bir lider olacaksın. 

Liderliğini hane içinde de yürütecek gibisin! Sevdiklerinin hayatını düzene sokmak ve aile içinde düzeni sağlamak için elini taşın altına sokacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ailevi meseleler gündeminde yer alacak. Sevdiklerinle ilişikili zorlukları, travmaları ve yaraları düşüneceksin. Tabii bu durum seni geçmişe götürebilir... Mental anlamda zorlu bir geri dönüş yaşayabilirsin! Ancak geçmişi affederek geleceğine odaklanabilirsin. 

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle nostaljik bir yolculuk yapmak düşündüğün kadar kötü bir şey değil. Aksine, uzun vadede yüklerinden arınmak, güçlenmek ve büyümek demek. Geçmiş hatalarından ders alır, kaldığın yerden daha güçlü bir şekilde devam edersin belki de hayatına... Bu sayede ruhsal anlamda derinleşebilir ve zihinsel anlamda aydınlanabilirsin. 

Görünen o ki aile içindeki sorunları çözecek akılcı ve duygusal ruh sen olacaksın. İş hayatında da benzer bir pozisyonda yer alarak hem duygusal hem de profesyonel anlamda gücünü göstereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yaratıcılığın üzerinde olacak. Kendini ve yeteneklerini göstermekten çekinmeyeceksin. Aksine ön planda olmak, başarmak ve daha fazlasını elde etmek isteyeceksin. 

Tam da bu noktada günlük düzeninin dışına çıkabilirsin! Özellikle iş hayatında daha fazla sorumluluk alarak rekabete girebilirsin. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisiyle ortaya çıkan hırsların sayesinde başarıya ulaşabilirsin. Üretken ve gelişime açık bir pencereden baktığın projelerde yenilikçi adımlar da atabilirsin. Pek çok kişinin cesaret edemediği teknolojik çözümlerle işinde gelişim ve inovasyona öncelik verebilirsin. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantizm de seni bekliyor bugün... Tatlı sürprizler ve romantik teklifler olabilir gündeminde. Aşkın en tatlı yüzü ile kucaklaşacaksın. Açıkçası biraz şımartılacak ve ilgiyle keyifleneceksin de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın