Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün fiziksel ve ruhsal anlamda güçlü bir şifa enerjisi ile dolacaksın. Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açı kendini her zamankinden çok daha fazla önemsemeni sağlayacak. Böylece yaralarını saracak kendini iyi hissedeceksin.

Tam da bu noktada güçlü bir irada ve cesaret ile kişisel hedeflerine yöneleceksin. İş başarısı, kariyer arzusu ya da gelecek için yatırım yapmak gündeminde olmayacak. Bunun yerine geçmiş kaygılarından kurtulmak isteyeceksin. Kendine verimli ve huzurlu bir yaşam tarzı oluşturmak önceliğin olacak. Belki de daha az çalışıp daha çok kazanmanın da bir yolunu bulursun bu dönemde!

Chiron'un şifa enerjisiyle birlikte ilişkilerinde de birtakım dinamikler değişecek. Partnerinle romantik ve tutkulu yakınlaşmalara odaklanabilirsin. Aşkı dolu dolu yaşamak ve duygularına kapılmak isteyeceksin. Kendini anlatmak, anlaşılmak ve hislerinle hareket etmek de gündeminde olacak. Görünen o ki aşkı kendi dilinden ifade edecek, büyük bir heyecanla kendin olmak isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...