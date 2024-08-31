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Senin Kalbin Neden Boş?

Senin Kalbin Neden Boş?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 09:01

Bazen kalbimizi birine açmak kolay olmaz. Bunun sebebi geçmiş kırgınlıklar ya da korkularımız olabilir. Peki senin kalbinin boş olmasının sebebi ne?

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son ilişkin ne zamandı?

4. Sence bir ilişkide sevgi yeterli mi?

5. Kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?

5. Kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
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6. Aşk sence bu resimlerden hangisine benziyor?

7. İlişki yaşayacağın kişide olması gereken ilk özellik ne?

8. Yalnız kalmamak için sevmediğin biriyle sevgili olur musun?

9. Duygularını gösterme konusunda nasılsın?

9. Duygularını gösterme konusunda nasılsın?

10. Son olarak ne kadar uyumlu biri olduğunu düşünüyorsun? (1= en az, 5=en çok)

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Senin kalbin seçici olduğun için boş!

Kalbinin kapıları herkese açık olmaması, seçici bir yapının olması, belki de senin kalbinin şu an boş olmasının en büyük sebebi. Kendine özgü bir romantik anlayışın var ve bu yüzden kalbinin anahtarını herkese vermiyorsun. Bu durum, bazılarına göre belki de bir eksiklik olarak görülebilir ama aslında bu, senin aşka olan özgün bakış açını yansıtıyor. Bazıları hızlıca aşık olup, hızlıca unutabilir. Ancak senin kalbin öyle değil, senin kalbin seçici. Herkese açık bir kalp yerine, sadece gerçekten değer verdiğin kişilere yer veriyorsun. Bu durum, senin kalbinin boş olmasına sebep olabilir ama aslında bu, senin aşka olan saygını ve ciddiyetini gösteriyor.

Senin kalbin doğru insanı bulamadığın için boş!

Kalbinin derinliklerinde hala bir boşluk hissediyorsun. Bir türlü doldurulamayan, adeta bir yankı gibi sürekli seni hatırlatan bir boşluk... Bu boşluk, doğru insanı henüz bulamadığın için orada. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşmanın vakti henüz gelmedi. Belki de o özel kişi hala hayatının bir köşesinde seni bekliyor, belki de tam da bu anda seninle aynı duyguları paylaşıyor. Ama şunu unutma, her ne olursa olsun, kalbinin boş kalmış olması, senin hala aşka inandığının ve onu aramaya devam ettiğinin en büyük kanıtı. Bu yüzden üzülme, çünkü doğru insan bir gün mutlaka karşına çıkacak. Ve o gün geldiğinde, kalbindeki bu boşluk da dolacak.

Senin kalbin yeniden sevmeye gücün olmadığı için boş!

Belki de, geçmişte yaşadığın tüm o aşk acıları, kalbini bir boşluk gibi hissettiriyor. Geçmişin, kalbinin kapılarını sıkı sıkıya kapatmış olabilir. Her bir acı, kalbinde derin bir yara olarak kalmış olabilir. Belki de aşk, senin için bir savaş alanına dönüştü ve şimdi kalbin, bir savaşın ortasında kalmış bir sığınak gibi hissediyor. Tüm bu sorunlar, kalbinin içindeki aşkın ışığını söndürmüş olabilir. Ancak unutma ki, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah vardır. Belki de kalbin, sadece doğru aşkın gelmesini bekliyor. Belki de kalbin, yeniden sevebilmek için sadece biraz zaman ve sabır gerektiriyor. Sonuçta, kalbin boş değil, sadece biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ve belki de, bu dinlenme süreci sonunda, kalbin yeniden aşkın en güzel melodilerini çalmaya başlayacak.

Senin kalbin geçmiş travmaların yüzünden boş!

Kalbin, yaşadığın eski aşkların izlerini taşıyor. Her biri sana bir şeyler öğretti, belki biraz acı, belki biraz tatlı anılar bıraktı. Ancak şimdi o kalp, bir zamanlar dolu olan yerlerini boş buluyor. Bu aşkların neden olduğu boşluklar, seni belki biraz yorgun, belki biraz umutsuz bıraktı. Ancak unutma ki, her boşluk yeni bir başlangıcı ifade eder. Geçmişte yaşadığın aşkların izleri kalbinden silinmiş olabilir, ancak bu senin yeni bir aşka kapılarını açabileceğin anlamına gelir. Unutma, her son bir başlangıçtır ve belki de kalbinin boşlukları, yeni bir aşkla doldurulmayı bekliyor. Bu yüzden, geçmiş aşklarının yarattığı boşlukları kucakla ve yeni bir aşka yer aç. Çünkü aşk, her zaman yeniden başlamak için bir fırsattır.

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