Senin Kalbin Neden Boş?
Senin Kalbin Neden Boş?
Bazen kalbimizi birine açmak kolay olmaz. Bunun sebebi geçmiş kırgınlıklar ya da korkularımız olabilir. Peki senin kalbinin boş olmasının sebebi ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son ilişkin ne zamandı?
4. Sence bir ilişkide sevgi yeterli mi?
5. Kendini bir ilişkiye hazır hissediyor musun?
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6. Aşk sence bu resimlerden hangisine benziyor?
7. İlişki yaşayacağın kişide olması gereken ilk özellik ne?
8. Yalnız kalmamak için sevmediğin biriyle sevgili olur musun?
9. Duygularını gösterme konusunda nasılsın?
10. Son olarak ne kadar uyumlu biri olduğunu düşünüyorsun? (1= en az, 5=en çok)
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Senin kalbin seçici olduğun için boş!
Senin kalbin doğru insanı bulamadığın için boş!
Senin kalbin yeniden sevmeye gücün olmadığı için boş!
Senin kalbin geçmiş travmaların yüzünden boş!
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