Senin Kalbin Neden Boş?

Kalbin, yaşadığın eski aşkların izlerini taşıyor. Her biri sana bir şeyler öğretti, belki biraz acı, belki biraz tatlı anılar bıraktı. Ancak şimdi o kalp, bir zamanlar dolu olan yerlerini boş buluyor. Bu aşkların neden olduğu boşluklar, seni belki biraz yorgun, belki biraz umutsuz bıraktı. Ancak unutma ki, her boşluk yeni bir başlangıcı ifade eder. Geçmişte yaşadığın aşkların izleri kalbinden silinmiş olabilir, ancak bu senin yeni bir aşka kapılarını açabileceğin anlamına gelir. Unutma, her son bir başlangıçtır ve belki de kalbinin boşlukları, yeni bir aşkla doldurulmayı bekliyor. Bu yüzden, geçmiş aşklarının yarattığı boşlukları kucakla ve yeni bir aşka yer aç. Çünkü aşk, her zaman yeniden başlamak için bir fırsattır.