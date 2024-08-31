Senin Kalbin Neden Boş?

Belki de, geçmişte yaşadığın tüm o aşk acıları, kalbini bir boşluk gibi hissettiriyor. Geçmişin, kalbinin kapılarını sıkı sıkıya kapatmış olabilir. Her bir acı, kalbinde derin bir yara olarak kalmış olabilir. Belki de aşk, senin için bir savaş alanına dönüştü ve şimdi kalbin, bir savaşın ortasında kalmış bir sığınak gibi hissediyor. Tüm bu sorunlar, kalbinin içindeki aşkın ışığını söndürmüş olabilir. Ancak unutma ki, her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah vardır. Belki de kalbin, sadece doğru aşkın gelmesini bekliyor. Belki de kalbin, yeniden sevebilmek için sadece biraz zaman ve sabır gerektiriyor. Sonuçta, kalbin boş değil, sadece biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Ve belki de, bu dinlenme süreci sonunda, kalbin yeniden aşkın en güzel melodilerini çalmaya başlayacak.