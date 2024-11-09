Senin Kalbin Karanlık mı?
Senin Kalbin Karanlık mı?
Senin kalbin karanlık mı?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İnsanlara karşı duyduğun güven seviyesi nedir?
4. İnsanların seni nasıl gördüğünü düşünüyorsun?
5. Geçmişte seni hayal kırıklığına uğratan birine karşı hala öfke hissediyor musun?
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6. Kendi hislerin karşındaki insanın hislerinden daha mı önemli?
7. Hayatta neyi en çok önemsiyorsun?
8. Peki daha önce hiç birini aldattın mı?
9. Biri sana hiç unutamayacağın bir kötülük yaparsa bunun için intikam alır mısın?
10. Son olarak aşk sana ne hissettiriyor?
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Senin kalbin karanlık!
Senin kalbin karanlık değil!
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