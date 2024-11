Senin kalbin karanlık mı?

Senin kalbin karanlık değil, aksine her geçen gün daha da aydınlanıyor. Sen, aşkın en saf halisin; sevgi, senin için sadece bir his değil, bir yaşam biçimi, bir değer. Herkesi sevecek kadar büyük ve geniş bir kalbe sahipsin. Zorluklar ve acılar seni şekillendiriyor, ama onları başkalarına yansıtmıyorsun. Kendi içindeki acıları taşıyor ve sabırla, anlayışla karşılıyorsun her şeyin. Yaşadığın her olayı, her zorluğu içsel bir güçle aşıyor ve bir adım daha büyüyorsun. Kalbinin derinliklerinde, acıyı başkalarına değil, kendine yönlendirme gücünü bulmuşsun. Çünkü biliyorsun ki, gerçek sevgi, karanlıkta değil, ışıkta doğar. Senin için, başkalarının hatalarını ya da kırgınlıklarını kendi ruhunu kirletmek için bir bahaneye dönüştürmek asla bir seçenek değil. Değerlerin ve sahip olduklarına duyduğun minnettarlık seni gerçekten özel kılıyor. Kendi içindeki güzellikleri, başkalarına zarar vermek yerine onlara şefkat ve merhamet sunarak büyütüyorsun. Dünyadaki her şeyin geçici olduğunu biliyor, sahip olduğun her şeyi bir armağan olarak görüyorsun. Kalbinde, sevgiyle beslenen bir ışık var ve bu ışık, senin etrafındaki insanlara da yansıyor. Çünkü sen, sevginin sadece alıp vermek değil, aynı zamanda bir başkasının yükünü hafifletmek olduğunu çok iyi biliyorsun.