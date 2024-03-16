Senin Kafanın İçinde Hangi Çizgi Film Oynuyor?
Senin Kafanın İçinde Hangi Çizgi Film Oynuyor?
Dönem dönem hepimizin kafasında dışarda gözükenden çok daha farklı bir dünya oluyor. Peki senin kafanın içindeki dünya hangi çizgi filme daha çok benziyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Keyifsiz zamanlarında kafanı boşaltmak için genelde ne yaparsın?
4. Herkesin hep o yaşta kalmak istediği bir yaşı vardır. Peki sen bu yaşını hangi yıllarda geçirmek isterdin?
5. Şu an uzun bir yolculuğa çıkacak olsan keyifli bir yolculuk için hangi ulaşım aracını tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Heidi!
6. Yetişkinler için olan bu çizgi filmlerden en sevdiğini seçebilir misin? Hiçbirini izlemediysen en dikkatini çekeni seçebilirsin.
7. Şu aralar seni en çok hangisi zorluyor diye sorsak?
8. 90'lı yıllardan bir nesne seçer misin?
9. Hayatın boyunca sana eşlik edecek bir hayvanın olsa, hangisi olsun istersin?
10. Son olarak, bugün hala çizgi film izliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Heidi!
Scooby Doo!
Ay Savaşçısı!
Şirinler!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Heidi !
Scooby Doo!.. hayranıyım 😂😂